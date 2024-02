L’esercito israeliano bombarda Rafah, dove hanno cercato rifugio 1,7 milioni di sfollati palestinesi: oltre 100 morti. Liberati due ostaggi argentini nelle mani di Hamas. Biden chiede la sicurezza dei civili, ma Netanyahu insiste: “Non ci fermiamo”.

La Redazione

In preparazione dell’operazione di terra, Israele ha iniziato a bombardare pesantemente l’area di Rafah, dove hanno trovato rifugio oltre 1,7 milioni di palestinesi fuggiti dalle altre città della Striscia di Gaza. La città di Rafah era considerata “sicura”. I morti finora sarebbero oltre cento. Per Hamas, si è trattato di un “orribile massacro contro civili indifesi e bambini, donne e anziani sfollati”.

Secondo il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, sarebbero 12.300 le persone minorenni morte nella Striscia di Gaza dopo il 7 ottobre. Di questo bilancio non è possibile una verifica indipendente. Il totale dei palestinesi uccisi sarebbe di 28.340 e 67.984 sono i feriti nei raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza dal 7 ottobre. Solo nelle ultime 24 ore sono morte 164 persone e altre 200 sono rimaste ferite.

Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha affermato che solo 15 dei 36 ospedali di Gaza sono “ancora parzialmente o minimamente funzionanti” e che gli operatori umanitari stanno facendo del loro meglio in circostanze impossibili.

Intanto un Tribunale olandese ha vietato ai Paesi Bassi la vendita di parti per gli aerei da combattimento F-35 utilizzati da Israele nella Striscia di Gaza.

Gli ostaggi liberati

L’esercito israeliano ha liberato nella notte a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, due ostaggi israeliani che erano stati rapiti da Hamas il 7 ottobre scorso: sono Fernando Simon Marman (60) e Louis Har (70). I due ostaggi sono stati tenuti “dentro la casa di una famiglia”, hanno dichiarato, e le loro condizioni fisiche sono ritenute “relativamente buone”.

Le tensioni Usa – Israele

Biden e Netanyahu appaiono ai ferri corti. Il presidente Usa giudica “esagerata” la campagna militare a Gaza e preme sul premier che si prepara a invadere Rafah, perché “protegga i civili”. Israele però non si ferma e Netanyahu ha dichiarato: “Non ci sono alternative al nostro controllo su Gaza”. Biden e il presidente israeliano, che non si parlavano da più di tre settimane, sono stati al telefono per tre quarti d’ora. Il colloquio è stato teso. La Casa Bianca è sempre più in allarme per i piani di Israele e gran parte della conversazione si è concentrata sulla proposta di una pausa umanitaria prolungata che consentirebbe il rilascio degli ostaggi ancora detenuti.

Foto copertina: Mohammed Ibrahim – Unsplash