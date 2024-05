L’esercito israeliano ieri ha bombardato Rafah e ha preso il controllo del valico: almeno 20 morti. Gli Stati Uniti hanno sospeso la consegna a Israele di un carico di bombe.

Di Marta Foresi

La diplomazia e l’approvazione dell’accordo per il cessate il fuoco da parte di Hamas non hanno fermato Israele nella sua azione di isolamento e attacco del valico di Rafah, la città a sud di Gaza dove hanno trovato rifugio oltre un milione di palestinesi. Benjamin Netanyahu non si è fermato neanche davanti alla contrarietà di tutta la comunità internazionale: Rafah è stata bombardata ieri dall’esercito israeliano, il valico è stato chiuso e Gaza è ora isolata. L’esercito ha affermato che, in base a informazioni di intelligence, il valico di Rafah “era usato a scopi terroristici”. Media arabi e l’agenzia palestinese Wafa hanno riferito che la notte scorsa almeno “20 persone sono state uccise su Rafah, compresi donne e bambini” nei raid israeliani. Secondo rapporti palestinesi, ripresi da Ynet, “veicoli blindati delle Idf hanno attraversato la recinzione di confine nell’area di Kerem Shalom, avanzando nei quartieri a est della periferia di Rafah, con spari di carri armati e bombardamenti di artiglieria di tanto in tanto nella zona”.

La reazione americana

L’ingresso di Israele a Rafah ha provocato la reazione americana, con Washington che ha ribadito di essere contraria alla manovra militare ed oggi gli Stati Uniti hanno sospeso la consegna di un carico di bombe: “si tratta di 1.800 bombe da 910 chili e 1.700 bombe da 225 chili”, ha detto la fonte dell’amministrazione Biden coperta da anonimato. Lunedì il presidente americano “ha ribadito la sua chiara posizione” al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Funzionari israeliani e statunitensi hanno discusso delle alternative, ma “quelle discussioni sono ancora in corso e non hanno affrontato pienamente le nostre preoccupazioni”, ha detto l’alto funzionario statunitense. Il Dipartimento di Stato americano sta anche esaminando altri trasferimenti di armi e l’uso di bombe di precisione note come Jdam, ha aggiunto il funzionario.

Le reazioni internazionali

La comunità internazionale è nettamente contraria all’azione militare su Rafah, per la catastrofe umanitaria che potrebbe rappresentare. Il Qatar, che ha mediato tra Israele e il gruppo militante Hamas, ha invitato la comunità internazionale a prevenire un “genocidio” a Rafah. Intanto, il capo della Mezzaluna Rossa egiziana ha fatto sapere che centoventi camion di aiuti per Gaza si stanno spostando verso il valico di Kerem Shalom, riaperto questa mattina, precisando che il valico di Rafah è ancora chiuso.

All’assemblea generale delle Nazioni Unite, è intervenuto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha lanciato l’appello per la pace: «E’ necessario evitare le operazioni a Rafah e riprendere i finanziamenti all’Unrwa. La pace stabile passa necessariamente dall’obiettivo condiviso del pieno e reciproco riconoscimento dei due Stati di Israele e di Palestina», ha detto Mattarella.