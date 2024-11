L’Italia per la seconda volta consecutiva, la terza nella sua storia, ha vinto la Coppa Davis: siamo campioni del mondo di tennis. A Malaga, Berrettini e Sinner hanno trionfato contro van de Zandschulp e Griekspoor.

Di Marta Foresi

La Squadra di capitan Volandri si conferma sul tetto del mondo. L’Italia del Tennis, domenica ha conquistato la seconda Coppa Davis consecutiva, battendo l’Olanda per 2-0. Decisivi sono stati i punti conquistati in finale da Matteo Berrettini, che ha battuto Botic van de Zandschulp per 6-4, 6-2 e da Jannik Sinner, che ha superato Tallon Griekspoor per 7-6, 6-2. Un successo netto, arrivato dopo che il numero 1 ha prevalso sul suo avversario al tie-break, per poi dominare il secondo set, rendendo non necessaria la disputa del doppio.

Foto © Fedetennis via X

L’Italia ha vinto la Coppa Davis per la terza volta, la seconda lo scorso anno, mentre la prima è stata vinta in Cile, nel 1976, da Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli, la Squadra del capitano Nicola Pietrangeli.

Si chiude in modo trionfale un’annata straordinaria per il tennis italiano, che ha Sinner numero 1 ATP e che sempre a Malaga pochi giorni fa ha vinto con la squadra femminile la Billie Jean King Cup.

PUBBLICITÀ