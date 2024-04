Dopo l’attacco israeliano contro l’ambasciata iraniana in Siria, Teheran ha lanciato oltre 300 tra droni e missili su Israele, nella notte tra sabato e domenica. Cosa potrebbe accadere ora?

La Redazione

Dopo la notte di attesa e paura, le conseguenze dell’attacco iraniano contro Israele sono state moderate: secondo quanto ha riferito l’esercito israeliano, gli oltre 300 droni e missili iraniani sono stati al 99% intercettati prima di cadere in territorio israeliano. Non sono state uccise persone, ma una bambina di 10 anni è stata colpita dai resti di un missile intercettato ed è in gravi condizioni. L’Iran ha voluto dimostrare la capacità distruttiva del suo vasto arsenale di missili e droni, ma la guida suprema Khamenei e i suoi militari non volevano infliggere danni umani eccessivi agli israeliani. Tel Aviv invece ha dimostrato l’efficacia del suo scudo difensivo.

I missili iraniani sono stati la risposta al violento attacco di Israele contro la sede diplomatica iraniana in Siria di pochi giorni fa, in cui sono stati uccisi i suoi capi militari.

Infografica: Corriere.it

Ed ora cosa accadrà?

È la domanda che tutti gli analisti si pongono. Il “gabinetto di guerra” israeliano ha lasciato intendere che ci sarà una reazione militare. «Pagheranno il prezzo, agiremo nei modi e nei tempi per noi consoni», ha detto il generale Benny Gantz. La risposta potrebbe avere grosse conseguenze anche sulla guerra in corso nella Striscia di Gaza contro Hamas. Il presidente americano Joe Biden ha invitato Israele a fermarsi e a considerare «una vittoria» l’attacco respinto.

Per l’Iran la questione è chiusa: una decisione di de-escalation legata alla forte contrarietà alla guerra e al regime islamista di una parte consistente della società civile iraniana, in particolare delle donne che si ribellano all’oppressione. Gli ayatollah devono rispondere però anche all’altra parte della società persiana, fondamentalista e fanatica e antisemita.

Tutto dipenderà dalla risposta israeliana e da quanto sarà intensa la reazione militare.

Foto copertina: dal profilo X di Netanyahu