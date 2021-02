Il parco naturale andaluso entra nella rete dei Parchi nazionali, l’unico per la conservazione dell’Abete spagnolo, l’albero simbolo dell’Andalusia.

La Sierra de Las Nieves è un autentico paradiso verde a un passo dalla Costa del Sol, a pochi chilometri da Marbella e molto vicino a città come Malaga e Ronda. Il parco naturale andaluso è stato dichiarato il sedicesimo della rete di Parchi nazionali ed è unico per la conservazione del Abies Pinsapo o Abete spagnolo, l’albero simbolo dell’Andalusia. La Sierra de las Nieves si distingue anche per la sua ricchissima biodiversità e per i suoi affioramenti di peridotiti, rocce ultra basiche che costituiscono una delle rocce più rare nella crosta terrestre. Tra i protagonisti di questi paesaggi di grande bellezza c’è anche lo stambecco, un abitante storico del parco.

La Sierra è stata riconosciuta dall’Unesco come Riserva della Biosfera ed è stata scelta dalla Commissione Europea come destinazione europea d’eccellenza (EDEN), in riconoscimento del valore della sua proposta di turismo sostenibile. Il futuro parco nazionale è uno spazio naturale unico ed un grande esempio di uno stile di vita strettamente legato alla natura. Il parco è compreso per intero nella Comunità Autonoma dell’Andalusia e si estende su un’area di 23.000 ettari tra i comuni di Benahavis, El Burgo, Istán, Monda, Parauta, Ronda, Tolox e Yunquera, che hanno promosso la dichiarazione di Parco Nazionale e hanno collaborato alla sua tutela e promozione.



spain.info