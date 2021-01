Dal turismo allo sport fino alla musica, il progetto delle Regioni guadagna consensi.

L’idea sembra piacere al turismo, che arriva dai 9 mesi più difficili della sua storia, ma anche agli operatori dello sport e della cultura. La proposta è di un patentino vaccinale per i cittadini, necessario a chi voglia accedere a diverse attività, come i viaggi, lo sport amatoriale o la partecipazione a convegni ed eventi. Il progetto potrebbe essere portato avanti dalle Regioni, presso le quali sta guadagnando consensi e l’obiettivo è ripartire appena possibile.



L’ipotesi su cui si sta lavorando, precisa ilsole24ore.com, è quella di una app, che consentirebbe di prenotare la somministrazione del vaccino e, allo stesso tempo, di comprovare l’avvenuta vaccinazione. Una misura simile è stata già annunciata nei giorni scorsi da alcune compagnie aeree.



L’industria turistica sarebbe la prima ad approvare un simile provvedimento che favorirebbe il ritorno più rapido alla normalità in un settore tra i più piegati dalla crisi, con alberghi e tour operator di fatto fermi da quasi un anno. Il presidente della commissione Turismo e Industria alberghiera della Conferenza delle Regioni, Daniele d’Amario, ha già sottolineato l’intenzione di proporre una misura di questo tipo alla Conferenza stessa. Le reazioni non si sono fatte attendere. Alberto Corti, responsabile del settore turismo di Confcommercio, evidenzia l’esempio delle compagnie aeree extra Ue e Francesco Gatti, presidente di AssoHotel, ha auspicato che il patentino possa far ripartire anche le attività ancora di fatto sospese, come spa e convegni.