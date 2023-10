La galleria Wunderkammern, in via Nerino 2 a Milano, ospita fino al 21 ottobre ‘Diaspasis’, la mostra del duo di street artist valenciano PichiAvo. FACE Magazine.it è media partner.

La Redazione

Diaspasis è la mostra che apre la stagione degli eventi di Wunderkammern a Milano, in via Nerino 2. La personale è di PichiAvo, duo di street artist valenciano noto per lo stile che coniuga graffiti e arte classica. Il termine Diàspasis, che in greco significa separazione, descrive la tecnica che il duo utilizza da due anni: quella con cui i soggetti vengono dipinti con vernice spray, acrilico e olio su un pannello di cartongesso che poi viene rotto dando vita a più frammenti. Tra bozzetti su carta e dipinti su cartongesso, sono oltre trenta le opere in mostra, con curatela di Giuseppe Pizzuto.

I due artisti spiegano: “Ciascuna opera è pensata per poter vivere e essere allestita autonomamente o per essere, in alcuni casi, parte di un dittico o un trittico”.

PichiAvo, Cincinnati – USA (2022), Credits PichiAvo Studio

Sono tutte opere dai bordi irregolari, concepite dai due artisti quasi come fossero sculture, inquadrature o dettagli di soggetti fotografati in tutto il mondo. I protagonisti delle opere parlano della cultura mediterranea, al di là delle differenze di lingua e di religione.

Presso la galleria, è possibile acquistare una print in edizione limitata, firmata e numerata dagli artisti, legata alla tecnica Diaspasis, con i bordi frastagliati, in linea con la ricerca sulla materia condotta da PichiAvo.

FACE Magazine è media partner della mostra, insieme ad Artuu e Collater.al.

PichiAvo, Parvis de la Defense, Paris – France (2022), Credits Julie Montel

PichiAvo – Diaspasis

20 settembre – 21 ottobre

Milano, Via Nerino 2

Da lunedì al sabato, 10-14, 15-19

Ingresso libero

wunderkammern.net