Le luminarie, il programma delle feste, il mercatino di Natale. Da fine novembre, l’atmosfera natalizia rende magiche le piazze, le strade e i ponti della città: un mese perfetto per scoprire Lubiana.

Di Marta Foresi

Creativa e sostenibile, verde e vibrante, Lubiana incanta turisti e residenti ogni giorno dell’anno. A dicembre, però, è ancora più magica, perché le luci e l’atmosfera natalizia illuminano e riscaldano la città, con le sue piazze, le strade, i ponti e le rive. Anche quest’anno, le Luminarie delle feste, firmate da Urban Modic, trasformeranno Lubiana, da fine novembre a gennaio, in un luogo da favola. Ogni nano, gli addobbi ormai tradizionali vengono integrati e arricchiti rispetto agli anni precedenti, ma gli elementi costitutivi basilari sono quelli voluti e realizzati dal compianto artista Zmago Modic.

Natale a Lubiana

Durante tutto il mese di dicembre, il centro storico ospita ogni giorno e ogni sera eventi e attività natalizie per ogni età e per tutti i gusti.

Da fine novembre fino al mese di gennaio, i Mercatini Natalizi diventano il centro della vita sociale, con le casette di legno che propongono le specialità culinarie della Slovenia e della Regione di Lubiana. Ad arricchire l’offerta, ci sono anche Mercatini minori, come l’Art Market natalizio. Nelle vicine piazze del centro cittadino, sono in programma spettacoli e concerti, tutti ad ingresso gratuito.

Le feste culminano con la vigilia di Capodanno con intrattenimento in tutte le piazze centrali. L’offerta è per tutte le generazioni ed anche per i più piccoli, che possono divertirsi assistendo alla processione di Michele e Babbo Natale. I più grandi, invece, possono coccolarsi con un bicchiere di vin brulè o cimentarsi nelle diverse piste di pattinaggio sparse per la città e, in caso di inverni freddi, anche su molti laghi o laghetti.

Nei giorni dell’Avvento, Lubiana offre anche una serie di esperienze particolarmente suggestive e spettacolari, come le gite in battello riscaldato sul fiume Ljubljanica: esperienze davvero da non perdere.

Foto: Janez Zalaznik; Andrej Tarfila © Ljubljana Tourism

Dicembre è anche il mese perfetto per scoprire la Lubiana creativa, con i suoi tanti musei e gallerie: una città in cui la storia incontra la moderna creatività.

Il Castello di Lubiana ricorda una scena fiabesca, grazie all’originale addobbo festivo che ormai da anni sul tema dell’universo, opera dell’artista locale Zmago Modic. Il castello è un mondo ricco di contenuti storici, culturali e di intrattenimento. Nel corso dei secoli, ha rivestito un ruolo importante ed è rimasto un simbolo della città. Oggi ospita mostre, come quella di Ciril Horjak, visitabile fino al 5 novembre 2023, ma anche eventi musicali come “The Ljubljana Castle Jazz Club“, ogni venerdì fino al prossimo 26 aprile 2024. Il castello offre anche visite guidate e con “Escape Castle” farà vivere ai suoi visitatori un’avventura originale e divertente: la missione è salvare il famoso drago, basta un po’ di conoscenza, fortuna e astuzia.

Nella notte di Capodanno, il Castello saluta il nuovo anno che inizia, tra i suoni della musica e i fuochi d’artificio sopra la collina.

Nel Piazza del Congresso, è possibile visitare la mostra di sculture di ghiaccio uniche del Paese. Da non perdere, anche a dicembre, sono i tanti musei che la città ospita con opere e reperti di enorme valore storico e culturale. Come la Galleria nazionale (Narodna galerija), la principale galleria slovena per l’arte antica che custodisce la più grande collezione di opere figurative dall’alto medioevo al secolo XX; il Museo Civico di Lubiana; la Galleria d’arte moderna (Moderna galerija Ljubljana); il Museo dell’arte contemporanea (Muzej sodobne umetnosti, MSUM); il Museo Etnografico Sloveno del 1923; il Museo Nazionale della Slovenia che custodisce il flauto di Neanderthal, il più antico strumento musicale al mondo, antico di 60.000 anni, trovato a Divje Babe.

Foto: Dunja Wedam © Ljubljana Tourism

Un viaggio o un lungo week end a Lubiana è anche l’occasione per vivere le esperienze offerte dai tanti Tour che la città propone. Come la visita guidata “Il maestro Plečnik” che offre ai visitatori uno spaccato importante dell’eredità dello spirito di Jože Plečnik, il celebre pioniere dell’architettura moderna del XX secolo che ha cambiato il volto di Lubiana, ispirandosi al modello dell’antica Atene. Il Tour conduce i visitatori tra le sue opere, oggi patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Da non perdere, poi, i Laboratori proposti dalle botteghe artigiane di Lubiana, dove vivono le tradizioni più autentiche della città e dove i maestri condividono l’arte antica della tessitura, della ceramica, dell’oreficeria, della stampa.

Per usufruire di offerte e promozioni, è un’ottima scelta la Lubiana Card, una tessera ufficiale dalla durata di 24, 48 o 72 ore che garantisce l’uso illimitato degli autobus urbani, molte visite guidate in città, giri gratuiti sul battello turistico o sulla funicolare per il castello, ma anche biglietti per il transfer da o per l’aeroporto e un’entrata gratuita allo zoo.

Foto: Andrej Tarfila © Ljubljana Tourism

Il Natale è il momento dell’anno perfetto anche per fare shopping e regali ad amici, parenti e, perché no, anche a noi stessi. Dove? La scelta è davvero ampia, tra il centro commerciale BTC City Ljubljana, uno dei più grandi d’Europa, e i tanti negozi del centro storico in cui acquistare abbigliamento e accessori di moda, prodotti di design e artigianato sloveno, ma anche le tante bontà gastronomiche locali.

Velika Planina e i dintorni di Lubiana

Per i più attivi e per chi ama lo sport e le passeggiate nella natura incontaminata, a pochi passi da Lubiana, Velika Planina è uno dei più grandi e suggestivi insediamenti di pastori d’Europa, dove è possibile palpare la semplice vita di montagna, assaporare le sue prelibatezze casearie, sciare sulle piste attrezzate o fare escursioni, a piedi o in sella ad una mountain bike. Il modo più veloce per raggiungere la Velika Planina è la funivia, partendo da Kamniška Bistrica per poi continuare su un biposto sino alla cima che regalerà una vista unica.

In questo idilliaco altipiano ad alta quota (il punto più alto è Gradišče a ben 1666 metri di altitudine), sono molte le attrazioni naturali e quelle storico-culturali da scoprire. Meritano sicuramente una visita la baita-museo di Preskar, la cappella della Madonna delle Nevi, le grotte Veternica e Dovja Griča, magari dopo aver gustato il tipico trnič, un tradizionale formaggio d’alta montagna, chiamato anche “formaggio degli innamorati”. L’altopiano conquista con la sua eccezionale bellezza naturale: in inverno le montagne brillano di neve, in primavera i vasti pascoli sono ricoperti di zafferano viola, mentre in estate fioriscono variopinti fiori selvatici.

Velika Planina è, dunque, la meta ideale anche per chi vuole vivere una vacanza all’insegna dello sport, tra escursioni a piedi, in funivia o in bicicletta, piste in cui sciare. L’alpinismo e l’arrampicata sono tra le attività sportive più popolari in Slovenia e basta poi spostarsi di pochi chilometri, per praticare canyoning e hydrospeed, andare in kayak, canoa e rafting sulle rapide dei vicini fiumi Isonzo e Sava.

Per rigenerarsi, è d’obbligo gustare le eccellenze gastronomiche casearie della zona come iota, riso, gulasch, roast beef con crauti, salsiccia di Kranj, acquavite di grano saraceno e struklji al formaggio.

Foto: Ana Pogačar; Fesus Robert – Shutterstock © Ljubljana Tourism

Nei dintorni, la Regione di Lubiana offre anche tanto altro, dalle Terme Snovik, le più alte terme della Slovenia a soli trenta chilometri dalla Capitale, alla Grotta Zupanova Jama, la più bella grotta della Dolenjska, da Kamnik, un’affascinante città medievale meno nota ai turisti, a Vrhnika, vicinissima a Lubiana e situata anch’essa sul medesimo fiume, la meta perfetta per chi cerca tradizione, cultura e storia.

Una vacanza a Lubiana e nei dintorni della regione, anche a dicembre, è un tuffo nel pieno relax tra panorami meravigliosi, in questa che è una delle aree più bicycle-friendly, verdi e sostenibili d’Europa.

www.visitljubljana.com/it

