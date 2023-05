Loreen è la prima donna a vincere due volte la più importante competizione musicale europea. Marco Mengoni è arrivato quarto: a lui, il premio per la miglior composizione.

La Redazione

Per Loreen è stato un vero trionfo, sia nel voto delle giurie nazionali che in quello popolare del televoto. La cantante svedese aveva già vinto l’Eurovision nel 2012 con “Euphoria”, brano poi divenuto tormentone mondiale: è la prima donna a vincere la competizione più di una volta. Artista poliedrica, musicista e conduttrice tv, Loreen è nata a Stoccolma, 39 anni fa. Dichiaratamente bisessuale, ha origini marocchine ed è sempre stata in prima linea nelle battaglie per i diritti civili.

Al secondo posto è arrivato il finlandese Käärijä con “Cha cha cha”, al terzo l’israeliana Noa Kirel con “Unicorn”. Marco Mengoni, che rappresentava l’Italia dopo aver vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo, è arrivato quarto con “Due vite”. A lui è andato anche il premio per la miglior composizione.

Loreen è piaciuta soprattutto alle giurie nazionali: da loro ha ottenuto in tutto 340 punti, quasi il doppio della seconda della classifica parziale, l’israeliana Noa Kirel. Al televoto è andato benissimo il finlandese Käärijä, con 376 punti rispetto ai 150 che aveva ottenuto dalle giurie. Marco Mengoni ha ricevuto i 12 punti (cioè il punteggio più alto) da cinque Paesi: Croazia, San Marino, Austria, Romania e Slovenia. La vittoria di Loreen è l’ottava di un artista svedese all’Eurovision e, come da regolamento, l’edizione del 2024 del festival si terrà proprio in Svezia.

Tra i superospiti della serata, Mahmood ha portato all’Eurovision Song Contest una versione rivisitata di Imagine, il grande classico di John Lennon. Una sfida che la Liverpool Arena ha accolto nel silenzio più totale per poi esplodere in un boato nel finale.