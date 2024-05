Torna anche quest’anno il Concertone del Primo Maggio a Roma, per la prima volta al Circo Massimo. Oltre 50 artisti sul palco, presentano Noemi e Ermal Meta, con Big Mama.

La Redazione

La pioggia non ferma le migliaia di ragazzi e ragazze, arrivati a Roma per il tradizionale Concertone del Primo Maggio. A causa dei lavori per il Giubileo, per la prima volta non è in piazza San Giovanni, ma al Circo Massimo. In programma ci sono oltre 50 artisti per circa 10 ore di spettacolo. Organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo, il concerto ha quest’anno lo slogan: “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”, con un chiaro riferimento al ruolo che il Vecchio Continente dovrebbe assumere per risolvere e mediare i conflitti internazionali. Il Concertone è in diretta su Raitre, Rai Play e Rai Radio 2. I presentatori sono Noemi e Ermal Meta, con Big Mama.

In line-up, nomi come Geolier, Mahmood, Negramaro, Malika Ayane, Ultimo e tanti altri. Non conosciamo ancora l’ordine di esibizione dei cantanti del concerto, ma sicuramente i nomi più noti si esibiranno in serata. Ecco la line-up in ordine alfabetico.

Achille Lauro

Alda

Anna Castiglia

Ariete

Bigmama

Bloom

Caffellatte & Giuze

Chiamamifaro

Coez & Frah Quintale

Colapesce Dimartino

Cor Veleno

Cosmo,

Dargen D’Amico

Ditonellapiaga

Ermal Meta

Ex-Otago

Geolier

La Municipal

La Rappresentante Di Lista

Leo Gassmann

Lina Simons

Mahmood

Malika Ayane

Maria Antonietta e Colombre

Mazzariello

Mille

Morgan

Motta

Negramaro

Noemi

Olly

Piero Pelù

Piotta

Rosa Linn

Rose Villain

Santi Francesi

Stefano Massini e Paolo Jannacci

Tananai

Teseghella

Tripolare

Tropico

Ultimo

Uzi Lvke

Vale Lp