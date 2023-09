Quasi 7mila persone sono bloccate nell’hotspot, di nuovo al collasso. Per la Croce Rossa: «Priorità alle famiglie con bambini». L’ex sindaca Giusi Nicolini: «Situazione totalmente fuori controllo, il governo Meloni ha fallito».

La Redazione

Sono 1.300 circa le persone arrivate in poche ore sulla più grande delle Pelagie e il flusso non si ferma. In queste ore, a Lampedusa sono quasi 7.000 le presenze in un hotspot che è ormai di nuovo al collasso. Il sindaco di Lampedusa e Linosa Filippo Mannino ha denunciato al Corriere una situazione insostenibile: «La pressione dei migranti è fortissima, l’hotspot è al collasso, le infrastrutture dell’isola sono in forte sofferenza. Urgono soccorsi da parte del governo, l’invio di navi e aerei che portino aiuto a un contesto che rischia di diventare esplosivo».

Ancora più netta è l’ex sindaca Giusi Nicolini, intervistata dall’Adnkronos: «E’ un delirio. Il molo Favaloro è un tappeto di umanità, non si fa in tempo a svuotarlo che di nuovo si riempie. Le persone sono ammassate, rinfrescate con gli idranti. Già stamattina c’erano decine di barchini in fila in attesa di sbarcare ed è andata avanti così per tutto il giorno. Anche l’hotspot è stracolmo». Per l’ex sindaca, la raffica di sbarchi è il «segno più evidente del fallimento del Governo Meloni; gli sbarchi non si fermano né con la propaganda né con editti e proclami». Giusi Nicolini boccia il memorandum con la Tunisia: «Un’operazione propagandistica e fallimentare, direi completamente in perdita a giudicare dai risultati».

Il consiglio comunale di Lampedusa ha proclamato intanto lo «stato di emergenza». Nelle scorse ore, momenti di tensione si sono verificati al porto di Lampedusa, dove agenti della Guardia di Finanza hanno cercato di contenere le centinaia di migranti che chiedevano di lasciare il molo, effettuando anche una carica di alleggerimento. La Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, fa sapere che è a lavoro sui trasferimenti per alleggerire la pressione sul centro, ma nuovi sbarchi sono attesi anche nelle prossime ore.

Per il parroco «è una apocalisse», mentre la Croce rossa invita a dare «priorità alle famiglie con bambini».

Foto copertina: Sam Mann – Unsplash