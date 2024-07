Dal 5 all’8 luglio, Scorrano (Lecce) torna ad essere la capitale mondiale delle Luminarie, in occasione della Festa di Santa Domenica. Le imponenti architetture di luci sono realizzate dalle migliori maestranze.

Testo e foto di Di Mauro Orrico

Venerdì 5 luglio sono iniziati nel piccolo comune pugliese di Scorrano i solenni festeggiamenti in onore della propria patrona, santa Domenica, la madre di tutte le feste patronali. E come ogni anno, il borgo salentino è tornato a essere la capitale mondiale delle luminarie, con l’accensione delle imponenti architetture, protagoniste della Festa delle Luci 2024, realizzate dalle migliori maestranze. L’evento che attrae ormai decine di migliaia di turisti e appassionati prosegue tutte le sere dalle 21, fino alla serata di lunedì 8 luglio. Oltre 750mila lampadine si accendono e si spengono a ritmo di musica per uno degli spettacoli più suggestivi e scenografici dell’estate in Puglia.

Noi c’eravamo: ecco le immagini della Festa delle Luci 2024.