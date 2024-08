A meno di due ore di volo dall’Italia, l’isola di Malta è una vacanza perfetta per conciliare relax, cultura e divertimento. Tra mare cristallino, borghi, festival, party e feste patronali.

La Redazione

Da Gozo a La Valletta, da Mdina alle Tre Città, l’arcipelago maltese è un sorprendente mix di culture che si sono incrociate negli oltre settemila anni di storia. In questo tesoro di bellezze naturali e culturali, l’arte e gli incantevoli paesaggi incontrano un’intensa vita mondana, fatta di festival e party, feste patronali e rassegne per ogni gusto ed età. Malta ad agosto e a settembre è nel pieno della sua stagione turistica e in questa estate 2024, le proposte per il divertimento e la cultura sono davvero tante: dall’Assunzione del 15 agosto, dove molti paesi danno vita alla propria festa patronale, al Glitch Festival (13-16 agosto) e al World Club Dome (2-4 agosto), due tra i migliori appuntamenti di musica elettronica dell’anno. Ecco cosa vale la pena non perdere a Malta, in questa estate 2024, tra agosto e settembre.

Gozo, Malta. Foto © C.Gonzalez – Unsplash

Gli eventi dell’estate 2024 a Malta

Feste patronali a Malta

Ogni week end

Ogni borgo e villaggio ha la sua festa dedicata al proprio santo patrono. Le feste si svolgono solitamente tra maggio e settembre, tra processioni religiose, marce bandistiche, spettacoli pirotecnici, raduni comunitari e mercatini con i prodotti della tradizione. Tra le più suggestive c’è sicuramente la Festa di San Giuliano che si svolge il 25 di agosto.

World Club Dome – Island Edition

2 – 4 agosto, Gianpula Village

Il World Club Dome – Island Edition è un grande festival dedicato alla musica dance e techno, che è già stato definito uno dei 10 migliori appuntamenti mondiali del genere e che quest’anno, dal 2 al 4 agosto, dà spazio ad una line up di alto profilo: Bob Sinclair, Morten, Nervo, Pan Pot, Salvatore Ganacci, Stella Bossi.

Malta International Food Festival

7 – 11 agosto, La Valletta

L’evento gastronomico più atteso dell’isola accoglie una moltitudine di cucine internazionali da oltre 100 ristoratori provenienti da tutto il mondo. L’edizione di quest’anno propone un doppio appuntamento: nel villaggio di Xewkija a Gozo a luglio, mentre dal 7 all’11 agosto in Piazza Triton a La Valletta. Quest’ultima dura 5 giorni dopo il successo dello scorso anno, che ha attirato oltre 50.000 visitatori.

Festa di San Lorenzo

10 agosto, Birgu

San Lorenzo è il patrono di Birgu, dove viene festeggiato con un sontuoso programma di fuochi d’artificio, per circa un’ora di spettacoli pirotecnici, la notte del 10 agosto. Visto lo splendido scenario, è uno spettacolo da non perdere.

L’Assunzione

15 agosto, Mqabba

L’assunzione della Vergine è una festa nazionale, e sono previsti spettacoli con fuochi d’artificio praticamente ovunque. L’evento principale è a Mqabba, a pochi passi dall’aeroporto, dove lo spettacolo del 14 agosto è il culmine di ben tre settimane di festeggiamenti.

Farsons Beer Festival

25 luglio – 3 agosto, Ta’Qali

Il Farsons Beer Festival è uno degli eventi estivi più amati e porta a Ta’Qali migliaia di partecipanti ogni sera. Il festival è ad ingresso gratuito e propone musica dal vivo locale e una sterminata scelte di birre da provare. Si svolge nell’area picnic del Parco Nazionale Ta’ Qali.

Glitch Festival

13 – 16 agosto, Gianpula Village

Il festival si svolge al Gianpula Village, incorniciato dall’iconico skyline della città fortificata di Malta, Mdina, ed è il miglior appuntamento di musica elettronica dell’anno nell’isola. L’opening party è in programma nella straordinaria cornice dei bastioni di Valletta. In line up quest’anno: Nico Moreno, MALL GRAB, Ben Klock, Silk, Indira Paganotto, VTSS, Young Marco, Aspekt, Patrick Mason.

Delicata Classic Wine Festival

9, 10 e 11 agosto, La Valletta

23 e 24 agosto, Gozo

L’annuale Delicata Classic Wine Festival è la più grande celebrazione del vino locale a Malta. Si svolge presso i panoramici Giardini Upper Barrakka nella capitale, La Valletta, per tre giorni dal 9 all’11 agosto, ma anche a Nadur, a Gozo, il 23 e il 24. Il programma propone musica dal vivo, cibo e, naturalmente, tanto vino.

SummerDaze Malta

11 – 18 agosto, Ta’ Qali

Il festival comincia domenica 11 Agosto al Café Del Mar, con il set di Purple Disco Machine, noto per i suoi successi tra cui “Funk del corpo” e “Ipnotizzato”. Il clou è sicuramente il concerto principale di Ta’ Qali il 15 agosto, con Becky Hill e il celebre cantante inglese Sam Smith.

Liam Gallagher Weekender

19-22 settembre, Ta’ Qali

A completare questo ricco programma estivo arriva a settembre il Liam Gallagher Weekender. L’evento promette una scaletta straordinaria che lo rende un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica. Il festival si svolge in una nuova area appositamente costruita per i concerti dal vivo a Ta’ Qali per due giorni e due notti. L’evento clou del fine settimana sarà l’esibizione di Liam Gallagher la domenica sera. Oltre a Liam Gallagher, il festival vedrà le esibizioni di Liam Fray, Blossoms, The Lathums, Jamie Webster, Jake Bugg e The K’s. I partecipanti potranno inoltre assistere ai set di David Morales, Inner City, Graeme Park, Kevin Saunderson, Greg Wilson, DJ Paulette, K-Klass, A Guy Called Gerald, Jon Dasilva, Luke Una, Tom Wainwright.

