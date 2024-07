Fino ad ottobre, oltre 200 eventi animano l’estate di Assisi, con concerti, spettacoli, arte ed escursioni alla scoperta del territorio. E dal 25 al 28 luglio, arriva Riverock Festival: 4 giorni di musica con Marlene Kuntz, Margherita Vicario, Cosmo e molti altri.

L’estate di Assisi è all’insegna della bellezza, della natura, della musica e dell’intrattenimento per locali e turisti di ogni età. Fino ad ottobre, oltre 200 eventi – già iniziati nel mese di maggio – animano il centro storico e tutto il territorio per una lunga estate, tra concerti, spettacoli, festival, arte, cultura escursioni e visite guidate. Il cartellone è in continuo aggiornamento, di giorno in giorno si arricchisce di nuove proposte e iniziative che sono on line sul sito ufficiale asssisiestate.it.

Aperto a maggio con l’amatissima festa del Calendimaggio, dall’8 all’11, il cartellone propone molte novità e conferme di successo. Intanto la città si prepara ad accogliere la 13esima edizione di Riverock Festival nello splendido scenario della Rocca Maggiore. Dal 25 al 28 luglio, arrivano Marlene Kuntz, I Hate my Village, A Toys Orchestra, Margherita Vicario, Selton, Centomilacarie, Suvari, Cosmo, Crookers e l’unica data estiva di “Evanland” di Gio Evan. Novità 2024 sono i concerti al tramonto con Wrongonyou, Bianco e Naip (Il programma completo è sul sito di riverock.it).

La musica è la protagonista anche di Suoni Controvento, che propone due grandi concerti alla Rocca Maggiore: il primo agosto Cristiano De Andrè e il 3 il noto cantautore Mr Rain.

Dal 2 al 28 luglio Assisi ospita anche il Simposio del Legno: cultori di caratura internazionale nella lavorazione del legno, danno vita a opere d’arte nelle piazze e nei vicoli della città, partendo da una radice d’ulivo. L’Accademia Properziana del Subasio è invece protagonista con convegni internazionali su Properzio e sul tema della maiolica nel Rinascimento. Performance singolari e inedite con molteplici linguaggi artistici, laboratori e spettacoli originali, in luoghi inediti della città, danno invece vita al progetto Ogni angolo, ogni pietra, ideato dall’associazione culturale Gli Instabili e previsto tra i mesi di giugno e luglio.

Spazio al cinema con il Giardino degli Incanti, presso la Rocca Maggiore, che ospita una rassegna cinematografica e tra agosto e settembre sono in programma tre spettacoli ad opera di Franco Ricordi dal titolo “San Francesco e la Commedia di Dante“.

Dal 6 luglio al 6 settembre torna il festival Note di Assisi, un cartellone di appuntamenti musicali e non solo, con protagonisti artisti del territorio, che si esibiranno nel cuore della città e a santa Maria degli Angeli, proponendo stili e generi diversi, con eventi tutti fine settimana fra luglio e agosto.

Assisi Estate 2024 è anche natura, con visite ed escursioni alla scoperta dell’incantevole territorio umbro, come il Parco del Monte Subasio che da giugno a settembre propone l’iniziativa Alla scoperta del Monte Subasio, con trenta escursioni gratuite.

Dal 15 al 20 agosto, ci sarà la seconda edizione De MusicAssisi, un festival di musica medievale con direzione artistica dell’Accademia d’arti antiche Resonars, con gruppi di fama internazionale, conferenze, guide storico artistiche e tanto altro, all’interno del centro storico. In agosto si terranno anche Note d’Inchiostro, rassegna di concerti all’aperto, sul sagrato della Basilica di San Francesco.

A settembre invece torna Birba chi Legge, la festa delle storie per bambini e ragazzi e tornano anche i Concerti dell’anima, all’alba e al tramonto, che toccheranno suggestivi luoghi di Assisi.

Settembre si apre con la Cavalcata di Satriano, una delle manifestazioni caratteristiche del Monte Subasio, con cavalieri in costume d’epoca che il 1° ripercorrono a cavallo le tappe dell’ultimo viaggio di San Francesco, ormai morente, da Nocera Umbra verso Assisi, sua città natale. Nel mese di settembre arrivano anche l’Umbria Green Festival, manifestazione a impatto zero dove la natura fa spettacolo, e il Cortile di Francesco, organizzato dal Sacro Convento, nei giorni 8, 12, 13, 14 e 17, sul tema “CorporalMente”.

Spazio anche allo sport il 7 settembre con la Marcia delle Otto Porte, evento podistico in notturna con circa 400 atleti che attraverserà le otto porte storiche della città.

Ad ottobre arriva Proscenium, il festival della canzone d’autore e dal 17 al 20 ottobre l’undicesima edizione di Pax Mundi, i concerti organizzati dalle Famiglie francescane anticipati da eventi musicali anche nei mesi di aprile, maggio e giugno.

Non mancheranno gli eventi internazionali: dopo aver ospitato il 10 maggio la tappa a cronometro del Giro d’Italia, il 14 ottobre ci sarà l’apertura del G7 per l’inclusione e la disabilità.

