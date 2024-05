Non solo d’estate, la Puglia offre un ricco programma di eventi, tra mostre, fiere e feste patronali. Ecco cosa fare, da Bari al Gargano, dalla Valle d’Itria al Salento, in questo maggio 2024.

La Redazione

Chagall a Conversano (Bari)

Le mostre di maggio

Al Polo Museale – Castello Conti Acquaviva D’Aragona di Conversano, ha aperto al pubblico lo scorso 20 aprile la grande mostra Chagall. Sogno d’amore. Fino al 27 ottobre, sono esposte oltre 100 opere attraverso le quali viene raccontata tutta la vita e l’opera di uno degli artisti universalmente più noti e amati: Marc Chagall. La mostra è un progetto voluto e realizzato dal Comune e da Arthemisia.

Maggio è anche l’occasione per visitare al Teatro Margherita di Bari la mostra dedicata al fotografo statunitense Elliott Erwitt. La chiusura è stata posticipata al 10 maggio, grazie al grande successo di visitatori, che nei soli primi tre mesi sono stati oltre 20mila. Un’esposizione che rappresenta il primo autentico tributo alla memoria dell’artista scomparso il 29 novembre scorso. Noto per il suo sguardo poetico sulla vita quotidiana e per la sua capacità di trasformare momenti fugaci in opere d’arte, Erwitt ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della fotografia.

Sempre a Bari, merita di essere visitato anche il Palazzo dell’Acqua, che è eccezionalmente aperto nei giorni dell’1 e 8 maggio, consentendo agli appassionati d’arte e, in generale, a tutti i cittadini e ai turisti di conoscerne la straordinaria bellezza.

Il Castello Svevo di Bari, ogni sabato alle ore 11:00 e alle 15:00, propone il percorso immersivo Alla Corte del Tempo, un’affascinate esperienza multimediale, combo di immagini, suoni e narrazioni, all’interno delle sale e degli spazi del Castello, per scoprire la storia del monumento.

La Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto” di Bari, fino al 31 maggio, ospita Natura Scultura, una retrospettiva dedicata all’artista Enzo Guaricci. Da non perdere, presso la Pinocoteca, è anche il restauro dei cinque scomparti del polittico di Antonio Vivarini – realizzato in collaborazione con il FAI Fondo Ambiente Italiano, – conservati nel museo, parti superstiti di un più grande insieme, formato da almeno dieci tavole.

La Fondazione Museo Pino Pascali, fino al 30 giugno 2024, presenta Asini Dotti. In cammino lungo la Via Francigena, un progetto di Marcello Moscara con la curatela di Carmelo Cipriani, mentre il 18 maggio inaugura la grande mostra personale di Marco Neri (Forlì, 1968) dal titolo About Her. L’evento ripercorre quarant’anni di carriera dell’artista romagnolo; la mostra: “si muove da un estremo all’altro nel suo percorso perché fondamentalmente amo tutto – di Lei – cioè della Pittura, in ogni suo aspetto”, dichiara l’autore.

A Trani, il Palazzo delle Arti Beltrani presenta l’esposizione Elogio della composizione. La fotografia di Giuseppe Cavalli. La mostra, in programma fino al 31 maggio, è il primo tra gli appuntamenti della ricca ed eterogenea nuova stagione artistica per il 2024 del Centro Culturale Polifunzionale della Città di Trani.

Fino al prossimo 22 ottobre 2024, la mostra ARACNE – Filo per filo, punto per punto, segno per segno, al Must di Lecce, è nata da un’idea di Claudia Branca, direttrice del Museo Storico della Città di Lecce ed è allestita nelle sale del piano terra. L’esposizione presenta una significativa selezione di opere di Fiber Art: trenta opere eseguite da artisti nazionali e internazionali di diverse generazioni, provenienti da prestigiose collezioni private e importanti gallerie. Fino al 26 maggio, il Must ospita anche la personale di pittura Matram – Tra il gesto e il colore di Stefania Rizzo.

A Lecce, meritano di essere visitati anche i due musei di arte contemporanea: la Fondazione Biscozzi Rimbaud ETS e il Museo Sigismondo Castromediano che è tornato visitabile, con un nuovo allestimento e due diversi contesti che compongono la collezione storico – artistica del museo. Il primo comprende le opere che vanno dal Cinquecento al Settecento, il secondo contesto va dall’Ottocento alla contemporaneità.

Il Centro Culturale Santi Medici di Martano (Lecce), dal 4 al 14 maggio, ospita la mostra personale di arte contemporanea Teste colme dell’artista Gianni Chiriatti, patrocinata dal Comune di Martano e curata da Dores Sacquegna.

Lecce Cortili Aperti

Gli eventi di maggio

• 3 – 5 maggio 2024

Expo Andria, ad Andria (BA)

• 6 maggio 2024

Fitwalking del Levante. Correre insieme per la demenza, a Giovinazzo (BA)

• 6 maggio 2024

Palio di Taranto, a Taranto (TA)

• 7 maggio 2024

Maria S.S. della Fonte, a Conversano (BA)

• 7 – 9 maggio 2024

Festa di San Nicola, dal 7 al 9 maggio a Bari (BA)

• 8 maggio 2024

2°Trofeo del Mediterraneo e 1^ Coppa Gentleman – 1^prova, a Binetto (BA)

• 9 maggio 2024

Stranabici, a Putignano (BA)

• 9 – 12 maggio 2024

Expocomics, a Brindisi (BR)

• 10 – 12 maggio 2024

Birre di Primavera, a Lecce presso Tagghiate Urban Factory (LE)

• 14 maggio 2024

Improshow Musicale, a Lecce (LE)

• 14 – 16 maggio 2024

San Primmiano, a Lesina (FG)

• 17 – 19 maggio 2024

Artigianato d’Eccellenza, a Lecce (LE)

• 24 – 25 maggio 2024

Rally del Salento, a Lecce (LE)

• 26 maggio 2024

Lecce Cortili Aperti, nel centro storico di Lecce (LE)

www.viaggiareinpuglia.it