L’esercito di Tel Aviv ha confermato l’attacco al campo profughi di Rafah: sono morti almeno 45 civili. Spagna, Irlanda e Norvegia riconosceranno lo Stato palestinese.

Di Marta Foresi

È salito ad almeno 45 morti il bilancio dei bombardamenti israeliani su un campo di sfollati dell’Unrwa nella zona nord-occidentale di Rafah, estremo sud di Gaza, dove si trovano migliaia di civili palestinesi sfollati. Secondo le autorità della Striscia, la maggior parte delle vittime è composta da donne e bambini. L’Autorità nazionale palestinese in Cisgiordania ha accusato le truppe israeliane di «prendere di mira deliberatamente» le tende degli sfollati. La stessa accusa è stata lanciata dall’Egitto che ha parlato di «attacco deliberato», esortando Israele a fermare le operazioni militari a Rafah.

Il Qatar – che sta lavorando insieme a Egitto e Stati Uniti per rilanciare i colloqui – ha espresso «la preoccupazione che gli attacchi complicheranno gli sforzi di mediazione in corso e ostacoleranno il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco immediato e permanente».

Israele ha fatto sapere che l’obiettivo del raid erano Yassin Rabia, il responsabile delle attività del gruppo palestinese in Cisgiordania, insieme al comandante Khaled Nagar, entrambi uccisi. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito l’intenzione di portare avanti l’offensiva israeliana.

Le reazioni internazionali

«Siamo a conoscenza delle notizie sull’incidente di Rafah e stiamo raccogliendo ulteriori informazioni», ha detto al Times of Israel un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. «Indignato per gli attacchi israeliani che hanno ucciso molti sfollati a Rafah. Queste operazioni devono cessare. Non ci sono aree sicure a Rafah per i civili palestinesi. Chiedo il pieno rispetto del diritto internazionale e un cessate il fuoco immediato», ha scritto su X il presidente francese Emmanuel Macron. «Siamo di fronte a una situazione sempre più difficile nella quale il popolo palestinese viene compresso senza tener conto delle drammatiche difficoltà e dei diritti di uomini, donne e bambini innocenti che nulla hanno a che fare con Hamas. Questa cosa non è più giustificabile». Così invece il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a SkyTg24 Live in Milano. «Inaccettabile quello che è accaduto stanotte a Rafah. Bisogna fermare la follia di Netanyahu», ha scritto su Instagram la segretaria del Pd Elly Schlein.

Intanto Spagna, Irlanda e Norvegia hanno confermato che riconosceranno lo Stato palestinese.

Foto copertina © Mohammed Ibrahim – Unsplash