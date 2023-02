Tra facciate barocche, vicoli, piazze, chiese, dimore storiche e piccoli musei, la nostra breve guida alla perla barocca del Sud.

Lecce è una meraviglia tutto l’anno, non solo d’estate quando fiumi di turisti riempiono le piazze del capoluogo e i borghi e le spiagge della provincia. L’inverno è l’occasione perfetta per conoscere al meglio le chiese, le piazze, i musei, le dimore storiche e l’arte contemporanea, con le tante opere di Street Art che hanno riqualificato le facciate dei palazzi della periferia. Aspettando la primavera alle porte, ecco cosa non perdere in città.

L’Anfiteatro Romano e il ‘Sedile’

Piazze e siti storici

• Piazza Duomo

• Basilica di Santa Croce

• Anfiteatro romano

• Centro storico e le “giravolte”

• Chiostro dei Teatini

• Teatro romano

• Castello Carlo V

• Porta Rudiae

• Porta Napoli

• Porta San Biagio

• Monastero degli Olivetani

Le chiese più belle

• Cattedrale

• Chiesa di San Matteo

• Chiesa di Santa Chiara

• Chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo

• Chiesa del Carmine

• Chiesa del Gesù o della Madonna del Buon Consiglio

Chiesa di San Matteo

Musei e Parchi storici

• Museo Castromediano

• Fondazione Biscozzi-Rimbaud

• Must – Museo storico di Lecce

• Museo del Teatro Romano

• Museo Ferroviario della Puglia

• Museo Ebraico

• Museo Faggiano

• Parco archeologico di Rudiae

• Tagghiate Urban Factory

L’opera di Millo, zona Stadio/167

La Street Art di Lecce

L’associazione 167BStreet, con il progetto 167ArtProject, ha trasformato il quartiere Stadio / 167 in un museo a cielo aperto, grazie alle opere di affermati street artist locali e internazionali come Medianeras, Millo, Dimitris Taxis, Chekos Art, Colin van der Slougs.

Info e mappa delle opere – clicca qui

L’opera di Sabotaje Al Montaje, zona Stadio/167