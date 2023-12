I 9 borghi dell’angolo più incantato della Toscana si illuminano con le luci e i colori delle feste. I mercatini natalizi, le tradizioni e i sapori della Terra dell’olio e del vino, tra nuove stelle Michelin e premi interazionali.

C’è una Toscana incantata e autentica, nell’area più a sud della regione, paradiso del wellness, dove la storia più antica incontra i sapori pregiati delle Strade dell’olio e del vino. In Valdichiana Senese il Natale è speciale. L’atmosfera dei 9 Comuni è fatta di luci e casette di legno, di musiche tradizionali e prodotti tipici. I borghi medievali si animano di mercatini ricchi di prelibatezze e prodotti artigianali, parchi e attrazioni per far sognare tutti, i grandi e i più piccoli.

Natale in Valdichiana

A Montepulciano, il borgo medievale che il mito vuole fondato dal re Porsenna, torna il Villaggio di Natale con il più grande mercatino del centro Italia con le sue 80 casette in legno, tra Piazza Grande e Via San Donato. Nell’antica Fortezza Medievale, il Castello di Babbo Natale è, invece, un luogo magico dove i bambini possono giocare, divertirsi, partecipare a canti e attività didattiche.

Natale a Montepulciano

A Chianciano Terme, nel Parco Acqua Santa in Piazza Martiri Perugini, ad attendere grandi e piccoli ci sono duelli, incantesimi, prove di volo, il “Christmas Alley” con le “Botteghe del Natale”, la pista dei Quad elettrici e molto altro. In Piazza Italia è allestito il Regno di Ghiaccio, mentre nel pittoresco Centro Storico si trova la casetta di Babbo Natale e l’uffico postale degli Elfi.

Sarteano con “I presepi nel borgo” propone un’offerta unica nel centro Italia: oltre ai presepi presenti nelle contrade che si contendono il Palio del Saracino in estate, ci sono rappresentazioni della natività artistiche e artigianali, provenienti da tutto il mondo.

Natale è l’occasione perfetta anche per visitare piccoli, incantevoli centri come San Casciano dei Bagni, già nel circuito dei borghi più belli d’Italia, dominata dal cinquecentesco Palazzo Comunale.

I presepi di Sarteano

La Terra degli Etruschi

Nel 2020, la Valdichiana Senese è stata premiata da Mibact ed ENIT come destinazione del benessere italiano. Un patrimonio biologico e antropologico dalle antiche origini, ereditato dalla civiltà etrusca che abitava questo territorio, oltre 3mila anni fa. Le tracce sono tuttora ben evidenti, nello stile di vita, nell’artigianato, nel buon vivere e nei tanti reperti archeologici visitabili. Come il Museo Archeologico di Chianciano, dove è custodita la più grande collezione al mondo di canopi etruschi, il Museo Civico Archeologico di Sarteano e i 120 metri di gallerie ipogee, presso la Città Sotterranea di Chiusi che ospita anche il Museo Civico con i cunicoli del sistema fognario etrusco e le oltre 500 urne cinerarie. Origine etrusche si hanno anche a Sinalunga, San Casciano e Montepulciano.

Natale a Montepulciano

I sapori della Valdichiana

L’enogastronomia della Valdichiana Senese, terra dell’olio e del vino, è celebre e pluripremiata. L’ultimo riconoscimento in ordine temporale è il conferimento di una stella Michelin al Ristorante Osmosi di Montepulciano di Elena e Simone Migliorucci con lo chef Mirko Marcelli. Conferma la sua stella anche il ristorante del Castello di Fighine, a San Casciano dei Bagni, con lo chef Francesco Nunziata.

Castello di Fighine

Dal food al vino: nella “top 100” di Wine Spectator, il Nobile di Montepulciano 2019 delle Cantine Dei, è al 34° posto.

I formaggi del Caseificio Cugusi hanno ricevuto, invece, premi al World Cheese Awards di Trondheim, in Norvegia, per cinque pecorini nelle rispettive categorie: medaglia d’oro per “Gran Riserva” – per produrlo occorrono diciotto mesi di stagionatura e la pressatura a mano – per il “Cenerino” e il “Pecorino con il Tartufo”, mentre l’argento è stato assegnato per il “Foglie di noce” e per il “Finocchietto Selvatico”.

La Valdichiana Senese è tutta da scoprire, ma anche da gustare.

