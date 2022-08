In Italia sono almeno 500 mila gli amanti del naturismo, 20 milioni in Europa. Da Nord a Sud, ecco le spiagge e i campeggi dove prendere il sole in libertà.



La fotografa statunitense Diane Arbus affermava: “Ai nudisti piace ripetere che quando pratichi il nudismo capisci che siamo tutti uguali e tutti diversi”. Secondo la Fenait – Federazione naturista italiana – i nudisti in Italia sono almeno 500 mila, 20 milioni in tutta Europa. La Francia è al primo posto con 3 milioni e mezzo di naturisti e ben 397 strutture: un business che muove oltre 300 milioni di euro e crea 3 mila posti di lavoro. Un settore turistico in continua crescita, a cui anche in Italia si guarda con sempre maggiore attenzione.



La pratica del naturismo in Italia non è attualmente regolamentata da alcuna apposita norma approvata dal Parlamento, nonostante siano passati ben 23 anni dalla presentazione del primo progetto di legge. I risultati istituzionali ottenuti finora in questo ambito si devono soltanto alle singole iniziative di amministrazioni locali, comunali o regionali.

Varie sono le sentenze della Corte di Cassazione che consentono il nudismo laddove è consuetudine praticarlo. Soprattutto negli ultimi anni però è aumentato il numero dei Comuni che hanno scelto di riconoscere ufficialmente le spiagge destinate al naturismo.

Oggi in Italia sono solo 7 le spiagge in cui la pratica naturista è autorizzata da leggi regionali e 11 i campeggi, ma è molto più alto il numero dei luoghi in cui è il nudismo è tollerato: sono spiagge e pinete, in cui si cerca un contatto con la natura in piena libertà, lontano dal ritmo assordante e frenetico dei classici stabilimenti balneari.

Le 7 spiagge autorizzate



1. Oasi naturista di Capocotta, Roma (Lazio)

Spiaggia frequentata dai naturisti fin dagli anni 70, si trova all’interno della riserva di Castel Porziano. Nel 2000 il Comune di Roma ha regolamentato la pratica naturista riservando 250 metri di arenile agli amanti del nudo integrale. L’ingresso all’Oasi Naturista di Capocotta è al km 9 e 300, in comune con il Lido di Enea. Varcato l’accesso, un cartello indica l’Oasi naturista che offre sabbia fine e dune tipiche della macchia mediterranea. La pratica naturista però è praticata e tollerata anche nel tratto succcessivo in direzione Ostia, prima e dopo gli stabilimenti del Settimo Cielo, Mediterranea e Dar Zagaia, da sempre frequentati dalla comuntà Lgbti+. (In alto, in foto – credits: Vitanaturista.it )

2. Spiaggia di Focene, Fiumicino (Lazio)

Si raggiunge costeggiando la recinzione dell’aeroporto Leonardo Da Vinci a Fiumicino, da via Coccia di Morto si entra su via del Pesce Luna fino ad arrivare ad un cancello che segna l’accesso alla spiaggia. Anche qui si pratica il nudismo fin dagli anni 70, ma solo pochi anni fa il Comune ha deciso di regolamentarla. Si tratta di seicento metri di arenile che sorgono dietro la pineta di Focene, tuttavia non c’è alcuna indicazione né alcun servizio per chi frequenta la spiaggia.

3. Lido Le Morge, Torino di Sangro – Chieti (Abruzzo)

Dal 2014 anche l’Abruzzo offre una spiaggia agli amanti del naturismo che nel Lido Le Morge (Contrada Lagodragoni) hanno uno spazio dedicato di 200 metri. Il nome Morge è una forma dialettale abruzzese che indica il sasso, lo scoglio. L’arenile è infatti composto da grandi ciottoli e numerose sono gli scogli che affiorano dal mare.

4. Spiaggia del Troncone, Camerota – Salerno (Campania)

A Sud della Regione, vicino alla più rinomata Palinuro, a Marina di Camerota, la spiaggia del Troncone offre seicento metri di un arenile formato da ciottoli e sabbia. La pratica naturista è autorizzata dal 2011 e gli amanti del genere possono godere di uno scenario unico, grazie a tre calette di differenti dimensioni bagnate dal mare cristallino e riparate dalla strada da un costone di roccia.

5. Nido dell’Aquila, San Vincenzo – Livorno (Toscana)

Si tratta di un arenile di sabbia fine, a sei chilometri circa dal centro abitato, tra il Podere Tuscania e il Podere Nido dell’Aquila. Qui il naturismo si pratica dagli anni 70 ma solo nel 2010 è stato regolamentato dal Comune.

6. Spiaggia di Acquarilli, Isola d’Elba (Toscana)

La sesta spiaggia naturista è stata riconosciuta nel 2015 dal Comune di Capoliveri. Si tratta della spiaggia di Acquarilli, sull’Isola d’Elba in Toscana. La spiaggia è divisa in due parti da una piccola sporgenza della roccia. Non ci sono servizi di alcun genere. Il tratto riservato alla pratica naturista è lungo 220 metri e si trova sul versante sud della baia.

7. Canale Scolmatore, Gela – Caltanissetta (Sicilia)

La settima spiaggia naturista è stata autorizzata da pochi anni, è l’ultima insieme a quella dell’Elba: è a Gela, nel tratto tra la foce orientale del canale Scolmatore ed il fiume Dirillo. Qui, il sindaco ha autorizzato al naturismo, non senza polemiche.

Le altre spiagge in cui il naturismo è tollerato



Oltre alle 7 spiagge legalmente riconosciute, ci sono poi decine di località in tutta Italia in cui il naturismo è praticato o tollerato. Eccole.

In Veneto, uno dei luoghi tra i più conosciuti dagli amanti del nudo integrale, è la Laguna del Mort a Venezia.

In Lombardia, troviamo la spiaggia sul Fiume Ticino a pochi chilometri da Malpensa.

Nel Lazio, oltre alle già citate Capocotta e Focene, c’è la spiaggia di Arenauta (anche detta dei 300 gradini) tra Sperlonga e Gaeta e le Sabbie Nere a Santa Severa poco prima di Santa Marinella, in provincia di Roma.

In Liguria, non è più naturista la spiaggia di Guvano (Cinque Terre), ma sono attive e frequentate quelle di Chiavari (GE) e dei Balzi Rossi (Ventimiglia).

In Toscana i luoghi per nudisti sono numerosi, specialmente all’Isola d’Elba, come la spiaggia di Golfo Stella. C’è anche Marina di Bibbona vicino Livorno e, in provincia di Grosseto, la spiaggia di Marina di Alberese e quella di Baia Feniglia, vicino Orbetello. Il naturismo è praticato anche nella spiaggia della Lecciona, fra Torre del Lago e Viareggio, meta turistica Lgbti+ tra le più frequentate d’Italia e d’Europa.



Sull’Adriatico, nelle Marche si incontra lo Scoglio della Vela a Portonovo, Ancona, e in Emilia Romagna c’è la spiaggia della Bassona al Lido Di Dante, a Ravenna, una delle più frequentate d’Italia. Alle sue spalle c’è il Camping Classe con un area riservata ai naturisti.

In Sicilia c’è Torre Salsa in provincia di Agrigento, l’Isola dei Conigli a Lampedusa e la Foce del Belice, nei pressi di Selinunte (TP).

In Puglia sono tante le spiagge in cui è praticato il naturismo. Nella zona del Gargano c’è il Lido di Siponto vicino a Manfredonia: la zona dedicata è quella che va dallo stabilimento dell’aeronautica fino al torrente Candelaro. Sempre nel Gargano c’è la spiaggia di Vignanotica. Nella zona di Bari, si trovano Cola Olidda e Torre Calderina: quest’ultima, tra Molfetta e Bisceglie, fa parte dell’Oasi Naturale omonima, dove i nudisti si ritrovano a sinistra della Torre. Cala Incina invece è a Polignano a Mare: questa caletta dominata dalla Torre Incina, ha una conformazione particolarmente stretta e profonda, ideale per il nudo integrale. A Marina di Ostuni, Cala Quarto di Monte è una distesa di sabbia dorata. Nella provincia di Brindisi, sono due le spiagge naturiste: Punta Penna Grossa (a Carovigno) e Torre Guaceto, all’interno dell’omonima Riserva Naturale. Nell’area di Taranto, la spiaggia D’Ayala nella località di Campomarino a Maruggio è tra le più frequentate della Regione. In provincia di Lecce, la baia di Porto Selvaggio in località Torre Uluzzo è una splendida insenatura che si raggiunge a piedi dal lido Fico d’India, scendendo tra le rocce: il tratto naturista è quello nei pressi della celebre Grotta del Cavallo. Infine a San Cataldo (Lecce), il naturismo è praticato nella spiaggia libera che si raggiunge dal Lido di Ponticello, percorrendo un tratto di strada a piedi.



In Campania, troviamo la Spiaggia dell’Arsenale, a Capri.

In Sardegna, Cala di Porto Ferro a Sassari e Liscia Ruja, vicino a Porto Cervo.

La mappa di Italia Naturista



Ecco nel dettaglio la Mappa dei luoghi e delle convenzioni in Italia, creata e aggiornata da Italia Naturista.

Breve guida ai camping naturisti



In Italia sono 11 i campeggi dove tutti – anche le famiglie – possono praticare il naturismo. Eccoli.

Club Naturista Costalunga

Sassello (SV)

Le Betulle

La Cassa (TO)

Ca’ Le Scope

Località San Martino/La Quercia, Marzabotto (BO)

Camping Classe

Ravenna

Club Le Peonie

Loc. Monteviore Dorgali (NU)

Ecocampeggio Sasso Corbo

Casone – frazione Petricci (GR)

Agriturismo Costamara

Civitella Paganico(GR)

B&B Borgo Corniola

Marradi (FI)

Resort Naturista Grottamiranda

Serranova di Carovigno (BR)

Club Naturista Parco del Gargano

Vico del Gargano (FG)

Camping Pizzo Greco

Isola di Capo Rizzuto (KR).

Chi volesse segnalarci correzioni, refusi o integrazioni, per rendere più ricca e aggiornata la nostra Guida alle spiagge naturiste d’Italia, può scrivere alla nostra redazione all’indirizzo: redazione@facemagazine.it