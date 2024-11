Nel cuore di Las Palmas de Gran Canaria, il Poema del Mar ospita oltre 8.000 esemplari di fauna marina con più di 350 specie differenti. Con la sua vasca oceanica tra le più grandi al mondo, oggi è un punto di riferimento mondiale per il turismo sostenibile e la salvaguardia degli ecosistemi.

La Redazione

È molto più di un semplice acquario: il Poema del Mar è un progetto visionario e all’avanguardia dedicato alla salvaguardia degli ecosistemi marini e terrestri. Nel cuore di Las Palmas de Gran Canaria, dalla sua apertura nel 2017, Poema del Mar è diventato un punto di riferimento mondiale non solo per il turismo sostenibile, ma anche per la conservazione delle specie a rischio d’estinzione. Oggi è un luogo dove la biodiversità viene protetta e celebrata.

Un acquario da record

Più di 8.000 esemplari di fauna marina, con oltre 350 specie differenti: il Poema del Mar è un acquario da record, con la sua vasca oceanica tra le più grandi al mondo, che contiene circa 5,5 milioni di litri d’acqua. Il colossale Deep Sea è la principale attrazione, offre un’unica finestra panoramica di 36 metri di lunghezza e 7 metri di altezza, permettendo ai visitatori un’immersione visiva nelle profondità oceaniche e la possibilità di osservare specie straordinarie come gli squali toro, le razze giganti, e il maestoso pesce Napoleone.

Foto © Mauro Orrico

Salvaguardia delle specie a rischio

Fin dalla sua apertura nel 2017, Poema del Mar si è impegnato nella tutela delle specie in pericolo e ha contribuito al recupero di diversi esemplari feriti o in difficoltà, riabilitandoli e rilasciandoli in mare quando possibile. Ad oggi, è parte di numerosi programmi di riproduzione in cattività e progetti di conservazione, che includono specie come le tartarughe marine e l’ippocampo zebra, noto anche come cavalluccio marino. Grazie agli sforzi dell’acquario, oltre 20 specie minacciate hanno trovato un rifugio sicuro e un ambiente adatto alla loro riproduzione. Un caso emblematico riguarda la tartaruga verde (Chelonia mydas), una specie protetta e in pericolo a livello globale.

L’impegno nella protezione della fauna locale è supportato anche da un team di biologi e veterinari che monitorano la salute e il benessere degli animali ospitati.

L’importanza della biodiversità

Oltre alle creature marine, Poema del Mar ospita anche una zona dedicata agli ecosistemi fluviali e tropicali con la sezione Jungle, con pesci esotici, rettili, anfibi e varie specie di uccelli, inclusi alcuni a rischio come il pesce sega verde. Questa area ha una funzione educativa essenziale, per sensibilizzare il pubblico sulla ricchezza della biodiversità terrestre e sui rischi a cui sono esposte queste specie a causa della distruzione dell’habitat e dei cambiamenti climatici.

Foto © Mauro Orrico

Un impegno per il futuro

Non è solo un luogo di scoperta e meraviglia: Poema del Mar è anche un simbolo del rispetto che Gran Canaria ha per l’ambiente e le sue risorse naturali. L’acquario si impegna a promuovere la consapevolezza ecologica, cercando soluzioni innovative per un mondo più sostenibile, attraverso progetti educativi mirati per le scuole e collaborazioni continue con istituti di ricerca e organizzazioni non governative.

Il Poema del Mar rappresenta quindi un viaggio nella bellezza della vita marina e un richiamo alla responsabilità: visitarlo significa non solo ammirare la varietà e la complessità degli oceani, ma anche supportare la conservazione e protezione di un ecosistema fragile e fondamentale.

Per ulteriori informazioni:

poema-del-mar.com

www.grancanaria.com

PUBBLICITÀ