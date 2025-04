L’Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella a Firenze ha 804 anni ed è la più antica del mondo. Un luogo unico di incredibile bellezza.

Testo e foto di Mauro Orrico

L’Officina Profumo-Farmaceutica è uno dei luoghi turistici più visitati di Firenze. È stata fondata nel 1221 come parte della struttura del convento della Basilica di Santa Maria Novella. La sua origine risale ai frati domenicani che nel loro convento fuori dalle mura di Firenze coltivavano piante ed erbe con cui producevano unguenti, balsami, pomate, elisir e farmaci.

Nel 1542 la farmacia venne ufficialmente aperta al grande pubblico e nel 1659, rinomata in tutta l’Europa, ricevette dal granduca Ferdinando II de’ Medici il titolo di “Fonderia di Sua Altezza Reale”, sotto la direzione di fra’ Angiolo Marchissi.

Oggi è una delle mete più amate dai turisti, è aperta al pubblico e qui si possono acquistare prodotti come colonie, balsami, pomate, saponi, candele e profumi. Si trova in via della Scala al civico 16 ed è aperta tutti i giorni dalle 9:30 alle 20. Una meraviglia che in tanti ancora non conoscono ma vale la pena scoprire.