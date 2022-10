Da martedì 11 a sabato 15 ottobre, cinque giorni di incontri e proiezioni sull’immaginario fantastico e di fantascienza, allo IULM Open Space di Milano. L’ingresso è gratuito.



“Riprendiamoci il futuro!” è il tema di Sognielettrici – festival dell’immaginario fantastico e di fantascienza, in programma da martedì 11 a sabato 15 ottobre in Sala dei 146 e nell’Auditorium dello IULM Open Space, in via Carlo Bo 7 a Milano.

Sognielettrici è un festival di cinema, con proiezioni di film e cortometraggi in anteprima, accompagnati da incontri, tavole rotonde e un convegno internazionale sulla speculative fiction. Sognielettrici parte dal cinema per abbracciare letteratura, fumetti, videogiochi, televisione e aprirsi a contaminazioni con nuovi media, filosofia, scienza, tecnologia, in cinque giorni di eventi e proiezioni a ingresso gratuito.

Sognielettrici è un Progetto speciale d’Ateneo dell’Università IULM.

Nei cinque giorni di festival, Sognielettrici si articolerà in tre direzioni:

• Proiezioni di film e cortometraggi suddivisi tra Concorso Lungometraggi, Concorso Cortometraggi, la retrospettiva dedicata a Jack Arnold e un Extra in occasione dell’anteprima del film Shin Ultraman, con 4 episodi della serie cult rimasterizzati in 4K e selezionati da Hideaki Anno,

• Incontri, tavole rotonde, dibattiti e presentazioni con ospiti nazionali e internazionali,

• Un convegno accademico internazionale sulla speculative fiction dal tema Between fiction and society. Imagination and world building in the aftermath of a global pandemic.

Le due sezioni competitive proporranno una selezione di film prodotti nell’ultimo anno, provenienti da tutto il mondo, presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano, che saranno premiati da due giurie. La giuria del Concorso Lungometraggi è presieduta dall’autrice di thriller e fumetti Barbara Baraldi, composta dal giornalista, scrittore e fumettista Andrea Guglielmino e dall’autore di fumetti Luigi Mignacco e assegnerà quattro Premi Ciciarampa: Miglior film, Migliore Regia, Migliori Effetti Speciali e Film più originale.

La giuria del Concorso Cortometraggi che assegnerà due Premi Ciciarampa al Miglior Corto e al Corto più originale ed è presieduta dalla giornalista e critica Alice Cucchetti e composta dagli studenti di cinema dell’Università Iulm Alessandra Borgonovo, Gaetano Di Gaetano, Francesca Pia Esposito, Lucrezia Gemmo, Francesco Mastroleo e Gregorio Mattiocco.

Oltre al Convegno internazionale sulla speculative fiction, Sognielettrici propone poi dieci incontri per approfondire il ruolo sempre più centrale di fantasy e sci-fi nel nostro presente. Sarà vero che la cultura pop salverà il mondo? Ne parleranno gli ospiti del festival, come Licia Troisi, Luigi Cozzi, Giacomo Lucarini, i premi Urania Nicoletta Vallorani e Franci Conforti, Inn Tale, Nicola DeGobbis, Silvia Castoldi, Flora Staglianò e molti altri, con cui si parlerà di giochi di ruolo, letteratura, traduzione, effetti digitali, fumetti e di nuove frontiere della produzione cinematografica di genere.

Sognielettrici

11-15 Ottobre

Sala dei 146 e Auditorium di IULM Open Space

Università IULM, Milano

sognielettrici.iulm.it