L’innovativo boutique Hotel Mercer Sevilla 5* Luxury è nel centro storico di Siviglia, nell’incantevole Casa Palacio Castelar, un’elegante dimora borghese del 1880.



Se Siviglia è una delle città più affascinanti della Spagna e d’Europa, il ‘Mercer Sevilla‘ è la destinazione ideale per vivere la capitale andalusa in un’atmosfera da sogno.

L’innovativo boutique hotel 5* Luxury è nel quartiere Arenal, il centro storico della città. Un luogo esclusivo in cui dormire, pranzare e gustare l’ottima e ricchissima colazione pensata e creata ogni giorno ad hoc dagli chef dell’hotel.

Situato nell’antica Casa Palacio Castelar, un’elegante dimora borghese del 1880 accuratamente restaurata, conserva elementi architettonici originali come la facciata classica, il tipico patio centrale andaluso o la scenografica scalinata in marmo. Un bagno in piscina nella terrazza panoramica è l’occasione perfetta per rigenerarsi e rinfrescarsi nella caldissime giornate estive andaluse.

L’hotel dispone di 11 splendide camere e suite, dal design sofisticato e contemporaneo. Oltre al piccolo ristorante, Mercer Sevilla propone un cocktail bar al piano terra dove gustare un bicchiere di vino o un ottimo drink creato dalle mani dei migliori bartender della città.

L’hotel vanta un punteggio altissimo su tutti i portali di viaggio, sfiora la valutazione di 10 su Booking e di 5 stelle (su 5) con ben 427 recensioni su Tripadvisor. ‘Mercer Sevilla’ è il regalo che tutti meritiamo nel nostro viaggio alla scoperta della meravigliosa Andalusia.

Calle Castelar 26, Siviglia

www.mercersevilla.com