Esplorare il centro con il Sup e in kayak, giocare a golf, salire in cima alla collina a piedi o in bicicletta. Esperienze, escursioni, sport e attività da vivere a Lubiana, la capitale della Slovenia, una delle città più bicycle-friendly del mondo.

Di Alessandra Sassanelli

«Verde speranza mai si perde» recita il famoso detto popolare e Lubiana la speranza non l’ha certo persa, anzi. Con oltre 542 mq di aree verdi, la capitale della Slovenia è una delle città più verdi d’Europa: qui si crede ancora nella possibilità di vivere una vita green, lontana dal generale e nocivo progresso metropolitano, ma proprio per questo avanguardista, capace di guardare oltre la generale idea di progresso e innovazione, sostenendo uno stile di vita contemporaneo, ma tutto verde. Città pittoresca per i suoi scenari fiabeschi e incontaminati, all’immagine di Lubiana – per come la vediamo oggi – ha contribuito in larga parte il noto architetto sloveno Jože Plecnik che immaginò una città in riva al fiume, con parchi e aree naturali protette; la capitale è infatti una delle poche città dove in centro è possibile esplorare la diversa flora e fauna del fiume Ljubljanica a bordo di Kayak o sup. Il suo centro storico è chiuso al traffico automobilistico, salva eccezione per i veicoli elettrici o il trenino turistico urbano. La presenza di così tanta natura ha reso la regione di Lubiana una delle destinazioni sportive più attive di tutta Europa, con una diversità di ambienti estesi in città e nei dintorni che consentono la pratica di differenti e affascinanti attività sia per terra, che per aria o in acqua. Una destinazione alla portata di chiunque, insomma, pronta ad offrire un’ampia scelta di esperienze dal brivido adrenalinico o dalle sensazioni emozionanti.

Lubiana. Foto © Mostphotos – Ljubljana Tourism

Lubiana in bici

Al primo posto della classifica c’è senza alcun dubbio il ciclismo: la chiusura al traffico del centro storico cittadino ha incentivato l’uso delle biciclette come mezzo di trasporto per visitare le maggiori attrazioni turistiche, garantendo così una ridotta emissione di sostanze nocive. Per gli amanti del brivido però, è possibile divertirsi su percorsi ideati appositamente per il mountain biking e la stessa Lubiana offre aree disponibili nelle immediate vicinanze del centro storico: i sentieri del Golovec, con i suoi track naturali, curve, dossi, salti, o percorsi più impegnativi ripidi e in salita, dispongono di un mix che si adatta sia ai mountain bikers principianti, sia ai più esperti, amanti della spericolatezza; basterà soltanto montare in sella e scegliere con quale tipologia di esperienza far accelerare il proprio battito cardiaco. A soli 25 km da Lubiana e a 8 km dall’aeroporto Jože Pucnik, invece, si trova il monte Krvavec con il suo parco estivo dedicato a numerose attività a cielo aperto. Qui 30 km di piste sono state attrezzate per il mountain biking e sono anche quelle con il maggiore dislivello tra tutti i bike park in Slovenia. A poca distanza dalla città, il Bike Park Rajd di Lubiana è la destinazione perfetta per tutti coloro che amano andare in bicicletta.

Foto © Jost Gantar; Ales Fevzer – Ljubljana Tourism

Ma non solo: scariche di adrenalina e il coraggio di sfidare le altezze sono i requisiti necessari per resistere ai percorsi sospesi tra gli alberi del parco del Golovec; qui ci si diverte a mezz’aria su strette passerelle, funi d’acciaio sottilissime e da brivido, ostacoli dondolanti tra gli alberi e carrucole volanti per spostarsi da una parte all’altra. Insomma, un vero e proprio mix che senza dubbi mette a dura prova autocontrollo e abilità motorie. Lubiana è la destinazione perfetta per chi ama l’escursionismo e il trekking, allenando il corpo e la mente, facendo del sano esercizio all’aria aperta tra natura e panorami incontaminati.

Diversi sono i parchi sloveni che offrono tutto questo e molto altro, sia per i più temerari, sia per famiglie e piccini, come il Parco avventura Geoss, nel vicino villaggio di Slivna, dove è possibile sfidare se stessi su cinque percorsi avventura per diversi livelli di abilità con 80 esercizi. Un parco pieno di piste tra le cime degli alberi e 120 metri di linee zip. Una cosa è, quindi, certa: nessuno tornerà a casa annoiato da queste esperienze elettrizzanti.

Foto © Ales Fevzer – Ljubljana Tourism

Sport da brivido e attività per tutti

Chiunque avrà desiderato almeno una volta nella vita di poter volare e sentirsi libero come un uccello; oggi sono infinite le possibilità di avvertire la sensazione d’essere sospesi in aria e godere del mondo dall’alto. Qui è possibile prendersi del tempo, rilassarsi e godere della vista mozzafiato con il parapendio, esperienza che consentirà di fluttuare nell’aria guidati da professionisti, così da ammirare piacevolmente e in totale sicurezza il paesaggio sloveno. A pochi minuti dallo scenario cittadino di Lubiana si trova il punto di decollo delle Alpi di Kamnik e della Savinja: oltre trenta vette che superano i duemila metri di altezza e conservano la magia della natura più autentica e incontaminata. Così durante il volo sarà possibile scovare bestiami al pascolo, godere dello scintillio delle limpide acque dei fiumi e dei laghi o ammirare la maestosità del panorama montuoso.

Lubiana. Foto © Dunja Wedam; Siniša Kanižaj – Ljubljana Tourism

Se sfidare la gravità dell’aria è possibile, allora sarà anche possibile immergersi nelle acque del fiume Ljbljanica, potendo anche qui sentire i brividi scorrere lungo la schiena, sia cercando di mantenere l’equilibrio o semplicemente godendo dei pittoreschi paesaggi in cui ci si immerge. Si parla del sup, la tavola che negli ultimi tempi ha conquistato il mondo e permette di visitare le città facendo anche dell’esercizio fisico e lasciandosi trasportare dalle dolci correnti delle acque; il tutto, ammirando le meraviglie culturali, storiche e naturali di questo incredibile centro urbano.

Meta ideale per una vacanza attiva e allo stesso tempo ricca di relax, sono le Terme Snovik, le più alte della Slovenia. Sono circondate da un lato dalle Alpi di Kamnik e della Savinja e dall’altro dai magnifici boschi e dalla natura incontaminata della Valle di Tuhinj. Il complesso di piscine è composto da una piscina interna e da una all’aperto con spiaggia in erba naturale. La capitale Lubiana è a soli a 30 chilometri dal resort.

Terme Snovik. Foto © Ljubljana Tourism

Sciare a Lubiana

Dal mare alla montagna è un attimo in un territorio che ha da offrire ogni scenario che la natura potesse ideare; così, quando le temperature si abbassano e la neve riveste di bianco le maestose catene montuose, ci si può dilettare in un mondo invernale ricco di esperienze indimenticabili, oltre alle numerosissime piste da sci attrezzate. Le mete più vicine alla capitale Lubiana sono Velika Planina, che propone opzioni per lo sci e lo slittino, e Kranjska Gora, dove molto diffusa è la pratica dello sci di fondo. Particolare è la possibilità di fare questa attività di notte, su piste battute completamente illuminate.

Foto © Ana Pogačar – Ljubljana Tourism

I più pacati ameranno, invece, indossare ciaspole e andare a passeggiare sulla neve, lontano dal caos delle piste da sci e immergendosi nel candore più pacato dello scenario montano. Atmosfera fiabesca e paesaggi idillici: a completare la cornice invernale non possono mancare le pattinate sul ghiaccio, quello autentico, che si crea sui laghi quando le temperature scendono sotto lo zero per diversi giorni e le dolci acque si rivestono di una solida crosta adatta alla pratica sportiva. Il lago di Bled e quello di Planšarsko jezero sono i più vicini a Lubiana.

Foto © Produkcija Studio – Ljubljana Tourism

Lubiana “capitale del golf”

A completare la vasta scelta di attività sportive e praticabili in qualunque periodo dell’anno c’è il golf. I campi sorgono nelle zone situate al limite della Pianura Pannonica, tra vigneti e colline, ai piedi delle Alpi e nell’idillico paesaggio carsico; qui il rischio di distrarsi durante una partita è davvero alto. A Lubiana molto popolare è il Diners Golf Lubiana, un club situato nelle immediate vicinanze del monte Šmarna gora. Il campo a 18 buche, lungo (6200 metri) e paesaggisticamente variegato, può ospitare circa 120 giocatori contemporaneamente. Una vera e propria goduria per gli amanti di questo incantevole sport, un’attività rilassante che si fonde alla magnifica tranquillità della natura circostante; un connubio perfetto per un par perfetto.

Escursionismo

Tutto l’anno si può raggiungere in funivia un altro sito di straordinaria bellezza immerso nella natura: Velika planina è uno dei rari abitati di pastori, conservatisi in alta montagna, presenti in Europa. La stazione a valle si trova nella valle del fiume Kamniška Bistrica, presso il campeggio Alpe, mentre quello a monte sullo Šimnovec, vicino alla trattoria Skodla. Si può raggiungere a piedi, con uno dei popolari sentieri alpini. Nel pittoresco altipiano delle Alpi di Kamnik e della Savinja, la cultura tradizionale dei malgari incontra la bellezza di un paesaggio costituito da vasti pascoli e numerosi fenomeni carsici, come doline e conche. Un luogo ideale in cui avventurarsi, tra i suoi numerosi sentieri escursionistici.

Velika planina. Foto © Ales Fevzer; Nea Culpa – Ljubljana Tourism

La regione di Lubiana offre innumerevoli sentieri escursionistici e di montagna che offrono relax e panorami meravigliosi nell’abbraccio di una natura incontaminata.

Foto © Matej Povše – Ljubljana Tourism

La regione di Lubiana è, dunque, un magnifico territorio naturale tutto da visitare. Una meta ideale per una vacanza verde e sostenibile, dove rigenerare il corpo e la mente, restando in ogni momento a contatto con la natura, che va amata e rispettata, perché sarà sempre la nostra prima casa.

www.visitljubljana.com/it

