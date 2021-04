Dopo il voto favorevole della Camera, la proposta di legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo è ancora ferma in Senato. Tra l’ostruzionismo della Lega e le bugie delle destre e dei gruppi ultracattolici, ecco cosa prevede davvero il Ddl Zan.



A Castelfiorentino, Malika, la ragazza di 22 anni, è stata cacciata di casa dalla famiglia perché lesbica. I genitori e il fratello l’hanno perfino minacciata di morte ed ora la Procura ha aperto un’inchiesta per violenza domestica. A Torino, invece, pochi giorni fa un 23enne è stato pestato da 5 persone perché gay e pochi giorni prima l’attivista Jean Pierre Moreno è stato picchiato con calci, pugni e lancio di sassi nella stazione di Valle Aurelia a Roma, soltanto perché stava baciando il suo compagno. Sono solo gli ultimi, terribili, casi di omofobia denunciati in Italia: in tutti i casi, i colpevoli delle violenze rischiano fino a poche centinaia di euro di multa, nulla o poco più, dimostrando come sia necessaria una legge che tuteli le vittime di omotransfobia, come già avviene per chi è discriminato per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali, come prevede la Legge Mancino.

La proposta di legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo è ancora ferma in Senato. Il Ddl Zan, che prende il nome dal suo relatore Alessandro Zan (Pd), è stato infatti approvato alla Camera, ma ora rischia di essere affossato in commissione giustizia al Senato a causa dell’ostruzionismo della Lega e del presidente leghista Andrea Ostellari. Continua così la crociata delle forze di destra (con l’eccezione di alcuni esponenti di Forza Italia) contro una legge che già esiste in molti Paesi del mondo e che in Italia è attesa da oltre 30 anni.

Rischiano di cadere nel vuoto anche gli appelli dei tanti esponenti della tv, dello spettacolo e della musica che in questi giorni hanno lanciato appelli per l’approvazione della legge, sostenendo la campagna #Diamociunamano lanciata da Vanity Fair, a cui hanno aderito Elodie, Loredana Berté, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Fedez, Carlo Cracco, Mahmood, Michele Bravi, Michela Murgia, Maurizio Costanzo, Massimo Bottura e molti altri.

I contrari al Ddl Zan stanno portando avanti da mesi una campagna fondata su fake news e bugie che nulla hanno a che fare con il civile e democratico dibattito parlamentare. Proviamo qui ad analizzare le bufale sul ddl Zan e a smontarle una ad una.

“La legge Zan distrugge il diritto”

Il ddl Zan è la sintesi di alcune proposte di legge presentate in questa legislatura da esponenti del Pd, del M5S e di Leu, come i testi dell’on Alessandro Zan (Pd) e Alessandra Maiorino (M5S). La legge non crea né distrugge nulla, ma modifica l’attuale legge Reale-Mancino e articoli 604 bis e ter codice penale estendendo i reati – attualmente previsti per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali – alle persone Lgbtqi+, alle donne e ai disabili. Con l’approvazione del Ddl Zan, un’aggressione motivata da omotransfobia sarà aggravata dall’art. 604 ter codice penale, e quindi punita più severamente (pena aumentata fino alla metà).

“Per punire le aggressioni, bastano le norme che già esistono”

Falso. Un esempio concreto è la vioenta e folle aggressione della stazione di Valle Aurelia di Roma: l’uomo che ha picchiato selvaggiamente due ragazzi che si baciavano e che ha già precedente penali rischierà solo poche centinaia di euro.

“Il ddl Zan è una legge bavaglio e liberticida”

Assolutamente Falso. La violenza verbale e l’odio non sono un’opinione. La libertà di dire idiozie si arresta nel momento in cui si propaganda odio nei confronti di una minoranza, in modo tale da mettere in pericolo le persone ad essa appartenenti. Con l’approvazione del Ddl Zan, la propaganda di odio omofobico, le aggressioni o l’istigazione a commettere violenza contro taluno per motivi omotransfobici divengono (finalmente) reato. Anche la Cei ha fomentato questa fake news. Ci si chiede però: come mai i vescovi non sono intervenuti negli anni ’90 quando il decreto Mancino introdusse tra i motivi di discriminazione della legge Reale, anche quelli religiosi?ù

Inoltre il ddl zan tutela la libertà di espressione con l’art.5. e la differenza tra opinione o odio è palese per chiunque sia in buona fede: dire che si è contrari al matrimonio gay o alle adozioni è un’opinione, ma dire che i gay sono pedofili e malati è un insulto.

“Il ddl Zan censura chi difende la famiglia tradizionale”

Falso. La legge difende le vittime di violenza e discriminazione e nulla toglie alle famiglie “tradizionali”. Anzi, è il contrario: le persone lgbtqio+ sono nate quasi sempre in famiglie tradizionali e difenderle significa difendere anche i loro genitori e famigliari. Inoltre, una società più giusta e solidale è una società in cui vivono meglio tutti, gay o etero.

“Questa legge porterà alle adozioni gay e all’utero in affitto”

Assolutamente falso. Il tema della famiglia omogenitoriale non è affatto toccato da questa legge. Per riformare il diritto di famiglia italiano serve una nuova legge. Il resto sono solo bugie.

“I problemi veri sono altri, c’è una pandemia e si perde tempo così”

È la solita tattica del rinvio: c’è sempre qualcosa di più urgente quando si vuole bloccare una legge. Ma in Parlamento ci sono 900 deputati e senatori che possono e devono occuparsi di ogni probelma dei cittadini. Inoltre si tratta di una proposta di legge parlamentare e non di un atto governativo.

“Incostituzionale! Gay e lesbiche avranno più tutele degli altri e si vìola il principio di uguaglianza!”

Falso. Il testo non parla di transessualità, omosessualità, transfobia ed omofobia. La legge cita “sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità”, definendoli al primo articolo. Per cui anche le persone eterosessuali e/o cisgender, se aggrediti per questi motivi, godrebbero della tutela rafforzata della Legge Zan.

“Porterà il gender nelle scuole”

Forse è la bufala più grave poiché usa i bambini e la scuola per alimentare paure infondate. La fantomatica teoria Gender come è noto non esiste e il Ddl Zan punta solo a promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione, sostendo strutture che accolgano i ragazzi lgbt cacciati di casa e introducendo la giornata nazionale contro l’omotransfobia, con attività svolte da professionisti e personale qualificato.

Recentemente Giorgia Meloni, ospite del Maurizio Costanzo Show, ha raccontato – senza contraddittorio – che il Ddl Zan imporrà ai “bambini di sette anni di scambiarsi i vestiti per spiegare cos’è l’omosessualità”. Una bufala molto grave a cui nessuno dei presenti ha risposto, neanche “l’influencer” Tommaso Zorzi, autoproclamatosi “portavoce della comunità gay”, che con la leader di FdI ha preferito invece cimentarsi in un “simpatico” e contestatissimo siparietto.

“È cambiato il governo, non ci sono i numeri”

Falso. Il governo è cambiato, ma non la composizione del Parlamento. La proposta di legge parlamentare gode di un ampio consenso: Pd, M5S, Leu, Italia Viva, Autonomie e parte di Forza Italia. L’ostruzionismo della Lega, portato avanti dal presidente della commissione giustiazia Andrea Ostellari, è solo un tentativo antidemocratico che punta a non far esprimere liberamente i parlamentari.

“È una legge antidemocratica”

Falso. Di antidemocratico c’è solo l’ostruzionismo di chi non vuole far esprimere i parlamentari, ricorrendo a continui rinvii, di cui ad oggi è repsonsabile il presidente della commissione giustiazia, il leghista Andrea Ostellari.