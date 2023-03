Il film “Everything Everywhere All at Once” è stato il più premiato con 7 Oscar, seguito da “Niente di nuovo sul fronte occidentale”. Michelle Yeoh miglior attrice e Brendan Fraser miglior attore protagonista. Nessun premio all’Italia.

Nella notte tra domenica e lunedì, il Dolby Theatre di Los Angeles ha ospitato la 95ª cerimonia dei premi Oscar. Everything Everywhere All at Once, come previsto, è stato il film con più candidature di questa edizione, ma anche quello che ha vinto più premi: sette in totale tra cui miglior film e per la miglior regia, quello per la miglior attrice protagonista a Michelle Yeoh, la prima attrice asiatica a vincere un Oscar, e quelli per i migliori attori non protagonisti a Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis. Il secondo film più premiato è stato il tedesco Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Due film molto attesi, che avevano ricevuto molte candidature, The Fabelmans di Steven Spielberg ed Elvis di Baz Luhrmann, sono invece rimasti senza premi.

Delusione per i candidati italiani: il cortometraggio Le pupille di Alice Rohrwacher è stato battuto da An irish goodbye e niente da fare nemmeno per Aldo Signoretti, candidato per Elvis di Baz Luhrmann nella categoria Trucco e Acconciatura. Niente statuetta neanche per Lorenzo Zurzolo, nel cast del film polacco EO di Skolimowski, candidato all’Oscar nella categoria miglior film internazionale.

Foto: The Academy – via Twitter

Tutti i Premi

Miglior film d’animazione

Pinocchio di Guillermo del Toro

Marcel the shell with shoes on

Il gatto con gli stivali 2: L’ultimo desiderio

Red

Il mostro dei mari

Miglior attore non protagonista

Brendan Gleeson – Gli spiriti dell’isola

Brian Tyree Henry – Causeway

Judd Hirsch – The Fabelmans

Barry Keoghan – Gli spiriti dell’isola

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

Miglior attrice non protagonista

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau – The Whale

Kerry Condon – Gli spiriti dell’isola

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once

Stephanie Hsu – Everything Everywhere All at Once

Miglior documentario

All that breathes

All the beauty and the bloodshed

Fire of love

A house made of splinters

Navalny

Miglior cortometraggio

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Miglior fotografia

James Friend – Niente di nuovo sul fronte occidentale

Darius Khondji – Bardo, la cronaca falsa di alcune verità

Mandy Walker – Elvis

Florian Hoffmeister – Tár

Roger Deakins – Empire of light

Miglior trucco e acconciature

Heike Merker e Linda Eisenhamerová – Niente di nuovo sul fronte occidentale

Naomi Donne, Mike Marino e Mike Fontaine – The Batman

Mark Coulier, Jason Baird e Aldo Signoretti – Elvis

Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley – The Whale

Camille Friend e Joel Harlow – Black Panther: Wakanda Forever

Migliori costumi

Mary Zophres – Babylon

Ruth Carter – Black Panther: Wakanda Forever

Shirley Kurata – Everything Everywhere All at Once

Catherine Martin – Elvis

Jenny Beavan – La signora Harris va a Parigi

Miglior film internazionale

Niente di nuovo sul fronte occidentale (Germania)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Belgio)

EO (Polonia)

The Quiet Girl (Irlanda)

Miglior cortometraggio documentario

The Elephant Whisperers (Kartiki Gonsalves e Guneet Monga)

Haulout (Evgenia Arbugaeva e Maxim Arbugaev)

How do you measure a year? (Jay Rosenblatt)

The Martha Mitchell effect (Anne Alvergue e Beth Levison)

Stranger at the gate (Joshua Seftel e Conall Jones)

Miglior cortometraggio animato

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (Charlie Mackesy e Matthew Freud)

The Flying Sailor (Wendy Tilby e Amanda Forbis)

Ice Merchants (João Gonzalez e Bruno Caetano)

My Year of Dicks (Sara Gunnarsdóttir e Pamela Ribon)

An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It (Lachlan Pendragon)

Miglior scenografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Miglior colonna sonora

Volker Bertelmann – Niente di nuovo sul fronte occidentale

Justin Hurwitz – Babylon

Carter Burwell – Gli spiriti dell’isola

Son Lux – Everything Everywhere All at Once

John Williams – The Fabelmans

Migliori effetti visivi

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

The Batman

Miglior sceneggiatura originale

Martin McDonagh – Gli spiriti dell’isola

Daniel Kwan e Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg e Tony Kushner – The Fabelmans

Todd Field – Tár

Ruben Östlund – Triangle of Sadness

Miglior sceneggiatura non originale

Edward Berger, Lesley Paterson e Ian Stokell – Niente di nuovo sul fronte occidentale

Rian Johnson – Glass Onion: Knives Out

Kazuo Ishiguro – Living

Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie, Peter Craig e Justin Marks – Top Gun: Maverick

Sarah Polley – Women Talking

Miglior sonoro

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Miglior canzone originale

Applause – Tell it like a woman

Hold my hand – Top Gun: Maverick

Lift me up – Black Panther: Wakanda Forever

Naatu Naatu – RRR

This is a life – Everything Everywhere All at Once

Miglior montaggio

Mikkel E. G. Nielsen – Gli spiriti dell’isola

Matt Villa e Jonathan Redmond – Elvis

Monika Willi – Tár

Eddie Hamilton – Top Gun: Maverick

Paul Rogers – Everything Everywhere All at Once

Miglior regia

Martin McDonagh – Gli spiriti dell’isola

Daniel Kwan e Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg – The Fabelmans

Todd Field – Tár

Ruben Östlund – Triangle of Sadness

Miglior attore protagonista

Austin Butler – Elvis

Colin Farrell – Gli spiriti dell’isola

Brendan Fraser – The Whale

Paul Mescal – Aftersun

Bill Nighy – Living

Miglior attrice protagonista

Cate Blanchett – Tár

Ana de Armas – Blonde

Andrea Riseborough – To Leslie

Michelle Williams – The Fabelmans

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once

Miglior film

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

Elvis

Gli spiriti dell’isola

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Women Talking

Triangle of Sadness

Top Gun: Maverick