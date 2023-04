Nella settimana della Fiera del Mobile, mille eventi animano Milano con il Fuorisalone 2023. Da Brera a Tortona, ecco 8 cose da non perdere, fino a domenica 23 aprile.

La Redazione

Agostino Iacurci

Palazzo Treves

“Dry Days, Tropical Nights” è la grande installazione – oasi pop di Agostino Iacurci nel cuore di Brera, che invita lo spettatore a guardare come potrebbe diventare il nostro paesaggio e a costruire un domani migliore tutti insieme. L’intervento di Iacurci prende il via dalla facciata esterna dell’imponente torre di Largo Treves, prossima alla demolizione, fino al suo grezzo interno con colori accesi, silhouette di palme e luci che ricordano i tramonti tropicali.

Triennale Milano

Per Milano Design Week, Triennale propone il Museo del Design Italiano, diretto da Marco Sammicheli; le mostre “Text” (fino al 17 settembre 2023, a cura di Marco Sammicheli), “Droog30. Design or Non-design?” (fino al 23 aprile), coprodotta con Nieuwe Instituut di Rotterdam e a cura di Maria Cristina Didero e Richard Hutten, “Lisa Ponti. Disegni e voci” (fino al 7 maggio), a cura di Damiano Gullì e Salvatore Licitra e, per finire, “Falena”, l’opera di Nico Vascellari, negli spazi esterni della Triennale. Fino al 23 aprile, inoltre, accoglie nei suoi spazi le ricerche di importanti istituzioni e aziende internazionali.

Materia

Fabbrica del Vapore

In occasione della Milano Design Week 2023, Fabbrica del Vapore presenta “Materia”, un racconto a più voci declinato in cinque progetti espositivi che ha come trait d’union la qualità dei materiali e le loro applicazioni nel design, nell’arte, nell’artigianato e nell’architettura.

Stefano Boeri – Amazon

Università degli Studi

La mostra-evento “Interni Design Re-Evolution” richiama architetti, artisti e designer di fama internazionale negli spazi dell’Università degli Studi di Milano, all’Orto di Brera e non solo. Stefano Boeri Interiors partecipa con Amazon, dal 17 al 26 aprile, con “The Amazing Playground”, un’installazione nel Cortile della Farmacia che si ispira al gioco e parla di biodiversità.

Superdesign Show

Via Tortona, 27

Come evolveranno le architetture, le case e le città? L’evento annuale di Superstudio punta sulla ricerca, sullo straordinario quotidiano, sulla libertà di scelta, sulle contaminazioni tra classico e avanguardia, tra industria e artigianato, tra tradizione e futuro, tra semplicità e meraviglia. Il progetto è di Gisella Borioli, con la direzione artistica di Giulio Cappellini.

Alcova

Ex Macello di Porta Vittoria

Uno degli appuntamenti più attesi per il Fuorisalone è “Alcova” – la piattaforma dedicata a designer e aziende che indagano le evoluzioni nel mondo del design – che dopo il successo dell’anno scorso all’ospedale militare di Baggio, quest’anno si è spostata all’ex Macello di Porta Vittoria in viale Molise 62, dove ospita più di 70 progetti fra machi nuovi e affermati, studi sul design e una sezione molto viva dedicata ai talenti emergenti.

Home swept home

Opificio 31

Al Fuorisalone, Fondazione CESVI e Milano Space Makers presentano l’installazione di Fabrizio Spucches a cura di Nicolas Ballario, che porta nel cuore di Milano edifici devastati riflettendo in maniera provocatoria sul concetto di “casa”. L’installazione è visibile fino a domenica 23 aprile all’Opificio 31 in via Tortona 31.

The Sea Deck in Darsena

In Darsena è possibile passeggiare sull’acqua con l’installazione galleggiante “The Sea Deck”, progettata da Amdl Circle e Michele De Lucchi per Azimut Yachts, per raccontare il desiderio di andare oltre l’atteso. Un progetto che rappresenta lo stato dell’arte, dell’innovazione sostenibile nel mondo della nautica da diporto: lungo il percorso, cinque terrazze a sbalzo sull’acqua della Darsena raccontano un viaggio alla scoperta delle tappe che hanno segnato la rotta tracciata da Azimut per ridurre le emissioni di anidride carbonica e il consumo energetico.

Tutti gli eventi sono visitabili fino a domenica 23 aprile, ogni giorno fino alle 21.