Il miglior film del Festival di Cannes è Anora di Sean Baker. Nessun premio a Sorrentino. Karla Sofía Gascón è la prima miglior attrice trans. Ecco tutti i premi della 77/a edizione.

La Redazione

Il «nostro» Paolo Sorrentino e la sua storia su una moderna sirena ambientata a Napoli, Parthenope, è rimasto a mani vuote. Il Palmares della 77/a edizione del Festival di Cannes è però ricco di bei film che arriveranno a breve nelle sale di tutto il mondo. La giuria presideuta da Greta Gerwig ha premiato Anora di Sean Baker, storia che ricorda Pretty Woman con al centro una spogliarellista di New York che conoscerà per caso un oligarca russo che si innamora di lei e le chiederà di sposarlo. Il prestigioso Gran Premio della Giuria è andato a All We Imagine as Light, pellicola indiana di Payal Kapadia, una storia al femminile in cui tra le protagoniste c’è la città di Mumbai. Il premio per la migliore attrice è andato al trio protagonista del film Emilia Perez del regista veterano di Cannes Jacques Audiard: premiate Karla Sofia Gascón, Selena Gomez e Zoe Saldana. La spagnola Karla Sofia Gascon è la prima attrice transgender premiata da Cannes. Il film è la storia di un narcotrafficante e della sua transizione di genere. «Voglio che questo premio abbia una parte speciale per tutti quegli attori e quelle attrici che ogni giorno bussano alle porte e non si aprono. Ebbene, voglio che sappiate che a volte quelle porte si aprono», ha detto sul palco l’attrice, molto commossa. «E, naturalmente, a tutte le persone trans che soffrono ogni fottuto giorno per l’odio e per come ci denigrano». Miglior interprete maschile è invece Jesse Plemons, per l’interpretazione in Kinds of Kindness di Jorgos Lanthimos.

Foto © Karla Sofía Gascón, via Facebook

Tutti i vincitori

Concorso

• Palma d’Oro – Anora di Sean Baker

• Grand Prix – All We Imagine As Light di Payal Kapadia

• Miglior regia – Miguel Gomes per Grand Tour

• Migliore sceneggiatura – The Substance – Coralie Fargeat

• Migliore attrice – Karla Sofia Gascón, Selena Gomez e Zoe Saldana per Emilia Perez

• Miglior attore – Jesse Plemons per Kinds of Kindness

• Premio della Giuria – Emilia Perez di Jacques Audiard

• Premio speciale della Giuria – Il seme del fico sacro di Mohammad Rasoulof

• Camera d’Or – Armand – De Halfdan Ullmann Ullmann Tøndel

• Palma d’oro per il miglior cortometraggio – The Man Who Could Not Remain Silent di Nebojša Slijepcevic

• Menzione speciale per i cortometraggi: Bad For A Moment di Daniel Soares

Un Certain Regard

• Menzione speciale – Norah di Tawfik Alzaidi (opera prima)

• Premio Giovani – Holy Cow di Louise Courvoisier (opera prima)

• Miglior Attrice – Anasuya Sengupta in The Shameless

• Miglior Attore – Abou Sangaré in L’Histoire de Souleymane

• Miglior Regia ex aequo – I Dannati di Roberto Minervini / On Becoming a Guinea Fowl di Rungano Nyoni

• Premio della Giuria – L’Histoire de Souleymane di Boris Lojkine

• Premio Un Certain Regard Miglior Film – Black Dog di Guan Hu

Palma d’Oro d’Onore

• Meryl Streep

• George Lucas

• Studio Ghibli

Foto copertina © Karla Sofía Gascón, via Facebook