I set dei film porno, vuoti. Li ha fotografati l’artista e fotografa Jo Broughton, che per anni dal 2001 ci ha lavorato come donna delle pulizie.

Jo Broughton è una artista e fotografa britannica che esplora luoghi molto particolari: i set di film porno. Ma vuoti, senza nessuno, senza attori impegnati in amplessi, senza regista. Deserti. Come abbia fatto ad accedere ai set è semplice: dal 2001, per anni, Jo ci ha lavorato come donna delle pulizie. Dopo che le scene erano state girate e la troupe era andata via, lei restava a pulire. E a scattare. Ne è nato il progetto ‘Empty Porn Sets’.

Protagonisti degli scatti sono letti sfatti, scenari da giungla o artici, tutti piuttosto kitsch, tra centinaia di palloncini e grandi pacchi regalo. Non c’è squallore in queste immagini, ma solo un racconto sincero e colorato.

I lavori della fotografa sono stati esposti alla mostra Photo50, che raccoglieva cinquanta opere di fotografia contemporanea nell’ambito della London Art Fair.

