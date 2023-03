Dal 16 marzo, presso la Galleria Wunderkammern in via Giulia 180 a Roma, “Urban Roots” presenta alcuni tra i maggiori nomi della Street Art italiana e internazionale. FACE Magazine è media partner dell’evento.

Di Marta Foresi

In questi anni Roma è divenuta una delle maggiori capitali dell’arte urbana mondiale. I muri e le strade della Città Eterna nulla hanno da invidiare a metropoli come New York, Berlino, Londra, Parigi, Madrid. Ed ora, la galleria Wunderkammern, nella sua sede romana di via Giulia 180, ha deciso di dedicare una ricca e interessante mostra alle radici della street art, attraverso le opere di alcuni degli artisti più significativi del panorama nazionale e internazionale.

Protagonisti della mostra – aperta al pubblico dal 16 marzo al 15 aprile – sono i colori di JonOne, Blek Le Rat con i suoi celebri topi, le provocazioni super pop di D*Face, gli ormai iconici “stencil poster” di Sten Lex, l’impegno politico di Shepard Fairey, il paesaggio naturale interpretato da Tellas e le opere di 2501, appartenenti al progetto “Animated Landscape” che unisce Land Art, documentazione filmica e interazione con il tessuto urbano.

Tellas (2016). Foto © Alberto Blasetti

© JonOne, Take It To Mind (2021)

I diversi linguaggi artistici e le sperimentazioni stilistiche personali emergono dalle opere esposte, tutte inedite al pubblico romano, alcune delle quali realizzate appositamente per l’evento. Innovare il contesto urbano è il fil rouge che attraversa le opere degli street artist coinvolti. ‘Urban Roots‘ costruisce e propone ai visitatori un cammino esplorativo del tutto originale, tra le radici, già germogliate o che germoglieranno, piantate dagli otto artisti in mostra, a Roma e nel mondo. L’esposizione è curata da Giuseppe Pizzuto. FACE Magazine.it è tra i media partner dell’evento.

2501. Foto © Wunderkammern

Blek Le Rat (2016). Foto © Coen Cagli

Shepard Fairey. Foto © Jon Furlong

Urban Roots

Artisti: Blek Le Rat, Shepard Fairey, D*Face, JonOne, 2501, Sten Lex, Tellas

A cura di: Giuseppe Pizzuto

Testo critico di: Giuseppe Pizzuto

Date: 16 marzo – 15 aprile 2023

Orari di apertura della galleria: mar – sab, 10-14 e 15-19

Wunderkammern

Via Giulia 180, Roma

www.wunderkammern.net