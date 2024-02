In questi 15 musei romani l’arte è davvero per tutti, ogni giorno dell’anno. Da Villa Massenzio al Macro, dal Museo Carlo Bilotti al Museo della Liberazione.

La Redazione

Sono gratis tutto l’anno e non serve la Mic Card, né altre tessere. A Roma, molti spazi museali garantiscono l’accesso libero sempre e per tutti: non è necessario, quindi, aspettare la prima domenica del mese, con l’iniziativa del ministero della cultura “Domenica al museo”, per fruire delle opere conservate in questi piccoli e grandi musei della Capitale. Alcuni sono gestiti dal comune di Roma – i musei civici – altri dal ministero o da fondazioni, come alcune case museo appartenute ai grandi artisti scomparsi. Noi ne abbiamo selezionati quindici e visitarli vale veramente la pena.

In foto: Accademia di San Luca

15 Musei gratis a Roma

1 Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Corso Vittorio Emanuele II, 166/a

Orari: Martedì – domenica; h 10.00–16.00

(chiuso il lunedì)



2 Museo delle Mura

Via di Porta San Sebastiano, 18

Orari: Martedì – domenica; h 09.00-19.00

(chiuso il lunedì)



3 Museo di Casal de’ Pazzi

Via Egidio Galbani, 6

Orari: Martedì – domenica; h 09.00-14.00

(chiuso il lunedì)



4 Villa di Massenzio

Via Via Appia Antica, 153

Orari: Martedì – domenica; h 10.00-16.00

(chiuso il lunedì)



5 Museo della Repubblica Romana

Largo di Porta S. Pancrazio

Orari: Martedì – domenica; h 10.00-14.00

(chiuso il lunedì)



6 Museo Napoleonico

Piazza di Ponte Umberto I, 1

Orari: Martedì – domenica; h 10.00-17.30

(chiuso il lunedì)



7 Museo Pietro Canonica a Villa Borghese

Viale Pietro Canonica, 2

Orari: Martedì – domenica; h 10.00-16.00

(chiuso il lunedì)



8 Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese

Viale Fiorello La Guardia, 6

Orari: Martedì – venerdì; h 10.00-16.00

Sabato – domenica; 10.00-19.00

(chiuso il lunedì)



9 Accademia Nazionale di San Luca

Piazza Accademia di S. Luca, 77

Orari: Lunedì – venerdì; 10.00-17.30

(chiuso il sabato e la domenica)



10 Museo della Via Ostiense

Via Raffaele Persichetti, 3

Orari: Martedì – sabato; h 09.00-13.30

(chiuso la domenica e il lunedì)



11 MAAM

Via Prenestina, 913

Orari: Sabato dalle 11.00



12 MACRO

Via Nizza, 138

Orari: Martedì – venerdì; h 12.00-19.00

Sabato – domenica; h 10.00-19.00

(chiuso il lunedì)



13 Museo Storico della Liberazione

Via Torquato Tasso, 145

Orari: tutti i giorni; h 09.00-19.00



14 Museo Fondazione Venanzo Crocetti

Via Cassia, 492

Orari: Martedì – venerdì; h. 11-13, 15-19

Sabato; h 11.00-19.00

(chiuso la domenica)



15 Casa Museo Giacinto Scelsi

Via di S. Teodoro, 8

Orari: Lunedì – giovedì; h. 08.30-13.00

Venerdì 08.30-17.00

(chiuso il sabato e la domenica)