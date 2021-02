Romantici, gustosi e sensuali: dalle fragranze di Gucci e Yves Saint Laurent alle crostate gourmet della pastry chef star Isabella Potì. I nostri consigli su cosa regalare alla nostra o al nostro partner. O anche a noi stessi.

Rouge di Dior

Rouge di Dior è un rossetto ricaricabile con 4 finish couture: satinato, mat, metallizzato & nuovo vellutato. Elegante e sensuale, al prezzo di 41euro on line.





Gucci Guilty

Le limited edition di Gucci Guilty Pour Homme e Pour Femme sono i due profumi dedicati agli innamorati. Per lui, il jus combina Limone Italiano, fiori bianchi, assoluta di fiori d’arancio e lavanda francese con patchouli, cuoio, legni e incensi. Per lei, la fragranza si arricchisce di mandarancio, bergamotto frizzante e pepe rosa, cui si aggiungono, lillà, rosa, e patchouli. Il prezzo è di 122 euro.





Black Opium di Yves Saint Laurent Il nuovo flacone limited edition per San Valentino di Black Opium, il profumo Yves Saint Laurent, propone una fragranza decisa ed essenziale, ricca di contrasti come l’amaro dei chicchi di caffè e i fiori bianchi luminosi. Il flacone è traslucido con strisce zebrate, argentate e scintillanti e il prezzo è di 104 euro.





Terme dei Papi a Viterbo

Le Terme dei Papi sono uno degli impianti termali più antichi d’Italia. Nel cuore della Tuscia, sono totalmente immerse in una natura lussureggiante e selvaggia. L’acqua ipertermale alimenta la monumentale piscina di oltre 2.000 mq, l’unica area del grande centro aperta in questo periodo a causa delle misure anti-Covid. Per chi è lontano dal Lazio, può comunque scegliere un centro termale vicino alla propria città: un reaglo piacevole e salutare, in cui rilassarsi e rigenerarsi.





Sista: le crostate delivery di Isabella Potì

Per chi è in Salento, arriva Sista, il nuovo progetto di Isabella Potì, la pastry chef star della ristorazione italiana. Stella Michelin con il ristorante Bros’ di Lecce, portato avanti con lo chef Floriano Pellegrino, Sista propone un menu di crostate per take away e delivery, in formato monoporzione o intere, tutte prodotte in un laboratorio dedicato, a Lecce. Prezzi accessibili (7 euro per la monoporzione) per un ottimo regalo da scoprire e amare. Al momento si accettano ordini telefonici, via mail e Instagram: 349 820 5872 – sista@pellegrinobrothers.it – www.facebook.com/sistabyisabellapoti





Cioccolatini gourmet Cannavacciuolo

Sull’e-shop di Antonino Cannavacciuolo, due stelle Michelin con il suo ristorante a Villa Crespi del Lago d’Orta, sono arrivate le praline al cioccolato a forma di cuore. Le praline sono realizzate nel Laboratorio Artigianale di Cannavacciuolo a Suno, in provincia di Novara, vengono spedite in tutta Italia all’interno di confezioni da 14 o 20 pezzi.





Bodrato’s Sweet Valentine

Tra gli scaffali degli store milanesi e navigando nell’e-shop, Bodrato celebra l’amore con cioccolatini, praline e creme spalmabili. Regali romantici come le mug con messaggi affettuosi, scrigno perfetto per gli inediti Bodratini. Novità tutta da gustare è la crema spalmabile al Bacio di dama, il tradizionale biscotto piemontese di frolla al cioccolato, disponibile anche nella versione XL.