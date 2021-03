Il Parco Nazionale più grande d’Italia, il Pollino in Basilicata, dal 2008 ospita le opere di artisti internazionali, da Anish Kapoor a Carsten Holler.

Dal Cinema di terra di Anish Kapoor al Teatro vegetale di Giuseppe Penone fino alla giostra a strapiombo sulla collina, progettata da Carsten Holler. Il parco Nazionale del Pollino in Basilicata ospita dal 2008 vari interventi site specific di grandi artisti internazionali. Il progetto è nato 13 anni fa per promuovere la scoperta del parco del Pollino attraverso l’arte contemporanea. L’associazione ArtePollino, grazie alla collaborazione di realtà artistiche di tutta Italia come Arte Sella (Tn), Castello di Rivoli (To) e il museo Madre di Napoli, è riuscita a coinvolgere alcuni artisti nel realizzare imponenti opere di arte in natura. ArtePollino permette così di fare trekking d’autore in stupendi scenari dalla natura incontaminata, vivendo un’esperienza partecipata e interattiva.

Tre sono i percorsi principali. A Latronico sorge ‘Earth Cinema’ di Anish Kapoor: un taglio scavato nella terra lungo 45 metri, in cui le persone possono entrare dai due lati. All’interno una lunga feritoia permette di “vedere” il paesaggio, sentendosi parte di esso. Da San Severino Lucano si raggiunge invece ‘RB Ride’ di Carsten Höller, una giostra colorata composta da 12 navicelle con seggiolini che girano in cerchio, inclinandosi verso il suolo e facendo così ammirare dall’alto la collina. Presso la fiumara del Sarmento, Giuseppe Penone ha realizzato il suo ‘Teatro Vegetale’, un work in progress concepito dall’artista per esaltare il luogo in cui sorge e ospitare rappresentazioni teatrali.



Arte Pollino

Via Giovanni Falcone, 3 – Latronico (PZ)

segreteria@artepollino.it

artepollino.it

facebook.com/artepollinofficial