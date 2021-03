Un’altra folle aggressione ad una coppia gay si è consumata a Roma, nella stazione metro di Valle Aurelia. Ma la legge, approvata alla Camera, è ancora ferma al Senato, nonostante gli appelli di Pd, M5s e Leu.

Pugni e calci per un bacio. L’ennesima aggressione omofoba si è consumata a Roma pochi giorni fa ai danni di due ragazzi, “colpevoli” di baciarsi in una stazione della metro della Capitale. Ad essere colpiti sono stati Jean Pierre Moreno di 21 anni, rifugiato (è originario del Nicaragua) e attivista Lgbt dell’associazione Gaynet Roma, e il suo compagno. I ragazzi hanno ricevuto la solidarietà di tutti i partiti, ma si è anche riaperto lo scontro politico tra Partito democratico, Leu e M5s da una parte, e Carroccio e Fdi dall’altra, sull’iter della legge Zan contro l’omotransfobia, approvata in prima lettura alla Camera ma ferma al Senato. Il deputato dem Alessandro Zan, relatore del ddl (che FACE Magazine ha intervistato lo scorso dicembre), ha annunciato che chiederà subito la calendarizzazione al Senato. Pd, Leu e 5Stelle si sono espressi chiaramente per l’approvazione in via definitiva della legge, ma la Lega continua a fare muro: “Non si strumentalizzino vili aggressioni come quella di oggi per fini politici”.

Ad oggi, in Italia non esiste una normativa che punisca reati di odio e violenza legati all’orientamento sessuale. Ecco perché l’approvazione del Dl Zan è urgente e non più rinviabile: una legge che già esiste nella gran parte dei Paesi occidentali, ma osteggiata dai partiti ultra conservatori e della destra radicale. Anche per Gaynet “l’approvazione finale della legge” in questione potrebbe essere “una prima ed efficace risposta all’enorme ritardo dell’Italia in tema di diritti civili delle persone Lgbti”.

Ecco il video dell’aggressione.