Le spiagge, i locali, i bar e i club Lgbti+ della città spagnola, perla della Costa Blanca, meta turistica tra le più visitate del Mediterraneo.

Spiagge, cale, gastronomia, lunghe notti, sport e oltre cinquanta, tra locali e stabilimenti destinati al pubblico Lgbti+. Benidorm accoglie e include. In questo splendido angolo della Costa Blanca, tra Alicante e Valencia, un’infinità di attività rendono la città un “must” per chi vuole trascorrere una vacanza tra mare, divertimento, sport e natura. Se fino agli anni ’60 era un paesino di pescatori, Benidorm è oggi una destinazione molto frequentata per le vacanze sul Mediterraneo ed è visitata da milioni di turisti durante l’anno: è la terza città di Spagna per numero di camere d’albergo, dopo Madrid e Barcellona e d’estate arriva ad ospitare oltre mezzo milione di visitatori. Il segreto del suo successo? Mare cristallino in spiagge da sogno, paesaggi che incantano e una delle più incredibili skyline del mondo: Benidorm è anche chiamata la «New York del Mediterraneo», per il numero record di grattacieli, il più alto del pianeta per abitante. La città spagnola è aperta tutto l’anno, di giorno come di notte, anche grazie al microclima speciale, che regala al territorio una temperatura media annuale di 19º.

(Leggi qui la nostra guida: 'Benidorm, la perla Blanca della Spagna')

Benidorm è cosmopolita, divertente, estroversa, colorata e, soprattutto, gay friendly: da molti anni, ormai, la città è meta del turismo Lgbti+ europeo e internazionale, al pari delle grandi capitali e metropoli.

Benidorm Gay: dove andare



Benidorm è una meta ideale per vacanze divertenti e spensierate, ma anche rilassanti e salutari, per chi ama il contatto diretto con la natura. L’ambiente gay si concentra nel centro storico, vicino alla Playa de Mal Pas, dove sono tanti i pub, i bar e i locali per il pubblico Lgbti+.



• I grandi Eventi



Ogni anno, nel mese di maggio si svolge il Benidorm Pink Weekend: una settimana di eventi, con spettacoli, musica live ed esibizioni di artisti e dj, ma anche degustazioni enogastronomiche nei bar gay del centro e di tutta la città. A settembre, invece, si tiene il Benidorm Pride: l’orgoglio Lgbti+ sfila per le strade della città, con più di 20 carri e una gran folla che festeggia ogni sera.

.• Bar e Pub gay

SenSations. In Calle Alicante, è un bar altamente raccomandato per iniziare la notte. È aperto tutti i giorni dalle 16:00. L’atmosfera è molto piacevole e le strutture sono delle più moderne.

Carrer d’Alacant, 41

Bar Code. Ideale per iniziare la serata, è aperto dalle 21:00 in poi.

Carrer d’Alacant, 8

Dolly’z e Trolly’z. Il pub è in stile retrò in un ambiente moderno. Apre nei fine settimana dalle 20:00 a tarda notte.

Carrer d’Alacant

Bear’s Bar. Grande bar per orsi gay. Al piano terra è solo un bar, al piano seminterrato si trova un’ampia zona cruising con sale giochi e dark room.

Carrer de Santa Faç, 12

El Papagayo Bar. Con una clientela internazionale anche se più frequentato da spagnoli e tedeschi, è aperto dalle 21:00.

Carrer de Santa Faç, 31

Eagle Bar. Il locale è uno dei più grandi e frequentati gay cruise bar & club di Benidorm, ospita una vasta area dedicata al cruising e organizza serate a tema e spettacoli.

Carrer de Santa Faç, 5

Brief Encounter (Breve Encuentro). Di recente apertura, il bar Brief Encounter è aperto dalle 17:00, con una clientela prevalentemente britannica e spagnola.

Carrer de Santa Faç, 21

Lovers Bar. Il locale è un cruise bar tra i più frequentati ed ha una clientela prevalentemente giovane. Si può ascoltare musica house ed ha una drak room, cabine, sala video e pista da ballo.

Carrer Quatre Cantons, 3

Spirit Bar. Il gay bar è tra i più popolari di Benidorm, anche questo è nel centro storico della città.

Carrer Quatre Cantons, 9

Company Bar. In questo bar si ascoltano i classici degli anni ’60, ’70 e ’80, oltre alla musica attuale. Apre il venerdì, il sabato e la domenica dalle 20:00.

Carrer San Miguel, 16

Kafee Klee. Uno dei più antichi bar gay di Benidorm, Kafee Klee è noto per i suoi spettacoli drag e cabaret. Apre dalle 16:00 in poi.

Carrer del Pal, 9

Rich Bitch. Frequentato soprattutto da turisti britannici, organizza drag show, rivolti ad un pubblico più esigente.

Carrer del Pal, 4

Intimate Bar. Il gay bar è un pub con Karaoke nel centro storico di Benidorm. L’atmosfera è piacevole e rilassata ed è aperto dalle 21:30.

Carrer de la Palma, 6

Copper Private Club. Cruising e fetish bar, il locale apre dalle 22:00.

Carrer de la Palma, 9

Bar 69. Bar gay friendly nel centro storico di Benidorm, la terrazza esterna è l’ideale per chiacchierare e sorseggiare un buon drink.

Plaça de la Constitució, 4

Ku Lounge Cafè. Il Ku è un punto di ritrovo storico per la vita gay di Benidorm.

Avinguda Alcoi, 6

New Incognito Bar. Completamente rinnovato, il gay nightclub & show bar ha una clientela soprattutto matura e organizza dj set e spettacoli drag.

Av. de Uruguay, 8

JJ Private Bar. Il locale propone musica contemporanea ma anche quella degli anni ’70, ’80 e ’90. Ha una sala da biliardo, una dark room e delle cabine. Offre anche una sauna completa con vasca idromassaggio. Aperto dalle 18:00 a mezzanotte.

Av. de Uruguay, 4



Le Tucan. È un bar pieno di colore e dall’atmosfera rilassata e allegra. Si balla con dj set, eventi speciali e feste a tema.

Carrer de Sant Vicent, 9

Escape Bar. Nuovo gay bar, pub e club, è aperto ogni sera.

Carrer d’Alacant, 18

Kings Bar. Gay bar nel centro storico, è anche un pub-ristorante.

Carrer d’Alacant, 13



.• Club gay

Mercury. Il locale è un disco-pub, è dotato anche di una pista da ballo e dark room. Apre nei fine settimana dalle 23:00 fino a notte fonda.

Carrer d’Alacant, 1

People Bar. Si sviluppa su due piani con una pista da ballo al piano di sotto e offre spettacoli di drag quasi tutte le sere. Al piano superiore c’è una dark room.

Carrer de Santa Faç, 29

DKCH. Il gay disco club e pub è situato nel centro storico. Apre dal giovedi alla domenica dalle 22.30.

C. Costera del Campo 2

• Le spiagge gay

Le meravigliose spiagge di Benidorm hanno ottenuto la Bandiera Blu per la qualità e la bellezza delle acque e sono caratterizzate da una sabbia chiara e fine. Le spiagge della città – quelle di Levante, Poniente e Mal Pas – sono miste e gay friendly, molto frequentate dagli abitanti e dai turisti.

La spiaggia naturista e gay di Benidorm è Raco Conill, molto popolare tra i visitatori Lgbti+ durante la stagione estiva. D’estate vi è anche un piccolo chiringuito per gustare fresche bevande. La spiaggia di Raco Conill dista 6 km dalla città.



• Saune

H20. L’unica grande sauna gay a Benidorm dispone di sauna finlandese, bagno turco, ampia vasca idromassaggio, bar, sala video, cabine private, dark room.

Carrer de Tomàs Ortuño, 46

Ndr. Le informazioni riportate possono subire variazioni. Vi invitiamo a consultare i nuovi orari, introdotti in seguito alle misure anti-Covid.

Dove Dormire



Hotel Bristol Park **** | Plaza Doctor Fleming, 2, Benidorm





Situato a soli 150 metri dalla Spiaggia di Levante, l’Hotel Bristol Park è un bellissimo albergo nel pieno centro di Benidorm. Offre luminose camere con balcone. Ogni unità dell’Hotel Bristol dispone di aria condizionata, WiFi gratuito, TV satellitare e bagno privato con vasca. Potrete gustare la cucina internazionale nel ristorante del Bristol e una ricchissima colazione per tutti i palati. Il bar-caffetteria è aperto dalle 11.00 all’01.00 e, durante i mesi estivi, potrete assistere a spettacoli e musica dal vivo. Vicino all’hotel si fermano gli autobus per raggiungere tutte le destinazioni e i parchi divertimento.

+34 965 85 14 48

• hotelbristolbenidorm.com

Leggi anche la nostra Guida della città:

Benidorm, la perla Blanca della Spagna

visitbenidorm.es