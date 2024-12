Da nove giorni la giornalista italiana si trova in isolamento nel carcere di Evin, tra i più duri dell’Iran. Il ministro degli Esteri Tajani: “In cella da sola, è in buona salute”.

La Redazione

Dopo essere stata fermata il 19 dicembre scorso, Cecilia Sala è da nove giorni in isolamento nel carcere di Evin, in Iran. Sui motivi dell’arresto della giornalista italiana è ancora mistero. Secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, la giornalista è “in buona salute”, “detenuta in una situazione tranquilla, è sola in una cella” e “ha già avuto la possibilità di parlare due volte con i propri familiari”, mentre ieri ha ricevuto la “visita consolare da parte della nostra ambasciatrice a Teheran Paola Amadei, che è stata più di mezz’ora con lei”.

Foto © Ansa / Chora Media

Cecilia Sala è uno dei volti più noti del giornalismo italiano. Nata a Roma nel 1995, collabora con Il Foglio e Chora Media. In questi anni ha lavorato per Vice, Vanity Fair, L’Espresso, La7. Da sempre è molto attiva sui social e da anni tratta di politica estera documentando quello che succede in varie zone di conflitto. Sala si è recata diverse volte in Ucraina per raccontare la guerra ancora in corso con la Russia, ma si trovava anche in Afghanistan nel 2021 durante il ritorno al potere dei Talebani. In quella occasione dovette interrompere una diretta con La7 a causa di alcuni spari contro l’hotel dove si trovava. Una scena che è diventata subito virale sui social.

