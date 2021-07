Il presidente Kais Saied ha rimosso il governo del premier Mechichi per la crisi sanitaria ed economica, difeso dagli islamici di Ennahda che parlano di colpo di stato. È la peggiore crisi politica dalla Primavera Araba del 2011.

La Tunisia è travolta da una grave crisi politica ed economica e da una drammatica ondata di contagi di Covid. Il presidente della repubblica, il laico Kais Saied, ha destituito il primo ministro Hichem Mechichi e sospeso i lavori del parlamento per trenta giorni. Il governo è sostenuto dagli islamici di Ennahda che parlano di colpo di stato, un’accusa respinta dal presidente. «Non è un golpe, verranno prese misure necessarie per salvare il Paese, chi parla di colpo di Stato dovrebbe leggere la Costituzione o tornare al primo anno di scuola elementare, io sono stato paziente e ho sofferto con il popolo tunisino», ha detto Saied sceso in strada tra la folla per le strade della capitale. Saied ha nominato un suo fedelissimo al vertice del ministero dell’interno e altrettanto sarebbe intenzionato a fare per i dipartimenti della difesa e della giustizia.

Fuori dal parlamento, nelle ultime ore si sono registrati disordini e scontri con alcuni feriti, tra opposte fazioni. L’esercito è stato schierato davanti alle principali sedi politiche e la sede a Tunisi della tv araba Al Jazeera è stata presa d’assalto da reparti della polizia con il personale costretto a lasciare il lavoro.

È la peggiore crisi politica della Tunisia dalla Primavera araba del 2011: Tunisi uscì da quelle proteste con una democrazia relativamente solida e fu l’unico Paese arabo a riuscirci. Oggi, il quadro è drammatico: il partito di governo Ennahda, di orientamento islamico moderato, non è riuscito a risolvere né la crisi economica e sociale, con il 30% degli abitanti senza lavoro, né la pandemia che continua a dilagare. Il Covid ha infatti causato 18 mila morti, in un Paese di 11,6 milioni di persone. 550 mila persone sono state contagiate e la campagna vaccinale va a rilento, con meno del 10 per cento della popolazione immunizzato. La gestione della campagna vaccinale è stata talmente disastrosa che la settimana scorsa Saied ha ordinato all’esercito di prenderne il controllo.

Prima della decisione del presidente di destituire il premier, domenica in migliaia sono scesi in piazza a Tunisi, la capitale, e in altre città come Gafsa, Sidi Bouzid e Nabeul per chiedere la rimozione del governo di Mechichi e lo scioglimento del parlamento. Per la prima volta, le sedi del partito Ennahda sono state vandalizzate e in alcuni casi bruciate.

La tenuta democratica in Tunisia è fondamentale per l’Europa in un’area, quella nordafrica, governata da dittature e monarchie assolute. Ad oggi nessuna ipotesi è esclusa e il timore è che i gruppi islamici possano decidere di fermare le decisioni del presidente con la violenza.



TUNISIA: Crowds take to streets in Tunis tonight to celebrate President decision of dismissing Gov. , firing PM & freezing parliament. Major political upheaval. Islamist Opposition calling it a “coup”, reports on airport & borders closures: pic.twitter.com/HSdsf1tKXU — Joyce Karam (@Joyce_Karam) July 25, 2021