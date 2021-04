Restano rosse (almeno per un’altra settimana) solo Val D’Aosta, Campania, Puglia e Sardegna. Sileri anticipa la road map per le riaperture. In arrivo il Green Pass per facilitare i viaggi in Europa.

Da oggi, lunedì 12 aprile, 8 italiani su 10 (circa 48,2 milioni di persone) sono fuori dalle zone con le restrizioni più rigide. Sono arancioni: Trento, Bolzano, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sono in zona rossa Val D’Aosta, Campania, Puglia e Sardegna e alcuni territori sulla base di specifiche ordinanze regionali: le province di Firenze, Palermo e Prato. Quella di Cuneo sarà in zona rossa fino a mercoledì 14.





Da oggi tornano a scuola anche 6,6 milioni di alunni sugli 8,5 milioni delle scuole statali e paritarie, 8 su 10. Sono tutti a scuola i bambini dell’infanzia e primaria, l’87% degli alunni della scuola media, e il 38% dei ragazzi delle superiori che potranno frequentare, con la consueta alternanza del 50% e fino al 75% nelle regioni in cui è consentito.

Verso le riaperture?

Se il ministro della Salute Robero Speranza continua a rinviare ogni ipotesi di riapertura, tra i malumori sempre più insistenti fuori e dentro la maggioranza e le critiche bipartisan di tutte le categorie di lavoratori, il sottosegretario Pierpaolo Sileri traccia una possibile road map per le riaperture: “Per i ristoranti possono già riaprire da maggio a pranzo e, verosimilmente, da metà maggio anche a cena”. “Per i cinema e i teatri sarà fattibile aprirli subito e così la scuola – ha dichiarato Sileri – Comincerei con la scuola, poi i ristoranti, e poi tutto fino a giugno, con moderazione. I passi indietro difficilmente ci saranno”.

L’opposizione di Fratelli d’Italia pressa per riavviare le attività economiche dal 20 aprile, ma si tratta di una ipotesi altamente improbabile, anche considerando i ritardi della campagna vaccinale che continua a procedere molto lentamente, mentre la quota dei 500mila vaccini al giorno promessi dal governo per il momento è solo un miraggio.

Il ministro Speranza ha confermato che l’Ue è al lavoro sull’introduzione del Green Pass, un passaporto verde per “consentire una più facile mobilità nei Paesi europei”. Si tratta di un pass già in vigore in Israele, ad oggi il primo Paese post-Covid nel mondo: con oltre il 60% della popolazione già vaccinata, Tel Aviv ha già riaperto ristoranti, palestre, locali e concerti, così come farà nei prossimi giorni anche il Regno Unito che ha superato i 33 milioni di britannici immunizzati.