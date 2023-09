Giorgio Napolitano aveva 98 anni. Ex comunista, è stato il primo presidente eletto due volte. Mattarella: “Protagonista dello sviluppo sociale di Italia ed Europa”.

L’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si è spento nella clinica privata Salvator Mundi a Roma. Ex esponente del Partito comunista italiano (PCI) nella cosiddetta Prima Repubblica, è stato presidente della Camera e ministro dell’Interno. Napolitano è stato il primo presidente della Repubblica eletto due volte. La sua è stata considerata una presidenza «interventista». Durante il periodo della crisi dei debiti sovrani, che rischiò di far collassare l’economia italiana nel 2011, spinse per far dimettere l’allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, nominando poi un governo tecnico presieduto da Mario Monti.

Giorgio Napolitano è nato a Napoli il 29 giugno del 1925 in una famiglia della borghesia, tre anni dopo l’inizio del ventennio fascista. È morto all’età di 98 anni.

Le parole di Mattarella

“Nella vita di Giorgio Napolitano si specchia larga parte della storia della seconda metà del Novecento, con i suoi drammi, la sua complessità, i suoi traguardi, le sue speranze”. Inizia così il ricordo di Giorgio Napolitano del suo successore al Quirinale, Sergio Mattarella. “Dalla frequentazione, negli anni giovanili, dello stimolante ambiente culturale napoletano, all’adesione alla causa antifascista e del movimento comunista, all’impegno per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle classi sociali subalterne, sino poi alla convinta opera europeistica e di rafforzamento dei valori delle democrazie, il presidente Napolitano ha interpretato significative battaglie per lo sviluppo sociale, la pace e il progresso dell’Italia e dell’Europa – afferma il Capo dello Stato -. Membro del Parlamento Europeo, e Presidente della sua Commissione Affari costituzionali, promosse il rafforzamento delle istituzioni comunitarie per un’Europa sempre più autorevole e unita. La sua morte mi addolora profondamente e, mentre esprimo alla sua memoria i sentimenti più intensi di gratitudine della Repubblica, rivolgo ai familiari il cordoglio dell’intera nazione.

Secco è comunicato della premier Giorgia Meloni: “Il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, esprime cordoglio, a nome del Governo italiano, per la scomparsa del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Alla famiglia un pensiero e le più sentite condoglianze”.