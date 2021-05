Angela e Marianna, due volontarie irpine, hanno salvato e fatto adottare centinaia di randagi. Per sostenerle, fumettisti e illustratori hanno aderito al crowdfunding contro il randagismo.



“Chi non ha avuto un cane non sa cosa significhi essere amato”, scriveva Arthur Schopenhauer. Anche senza scomodare la filosofia, però, chiunque abbia solo giocato per pochi minuti con un cane sa benissimo quale e quanto amore siano in grado di dare queste più o meno grandi pallottole di pelo. E, probabilmente, saprà anche quanto crudele possa essere il genere umano. Il randagismo, purtroppo in particolare nel Sud Italia, è un problema straziante ed è solo grazie a persone splendide, dotate di rara sensibilità e dedizione, che viene leggermente alleviato. Angela e Marianna sono due volontarie irpine, per la precisione di Fontanarosa (AV), e, solo nel corso dell’ultimo anno, hanno salvato e fatto adottare centinaia di randagi. Hanno fatto tutto da sole, investendo tempo e soldi che neanche avevano, ma, nonostante i loro immani sforzi, la situazione non riesce mai ad essere arginata totalmente e, ora più che mai, hanno bisogno del nostro sostegno per continuare a dedicarsi a cuccioli e cagnoloni (più qualche gattino).

Tanti fumettisti e illustratori hanno accettato di partecipare ad una raccolta fondi di beneficenza per supportare queste due eccezionali volontarie nella gestione delle troppe emergenze che si trovano ad affrontare quotidianamente. Tra gli artisti: Alessandra Alexakis, Carola Borelli, Silvia Califano, Elena Casagrande, Linda Cavallini, Elisabetta D’Amico, Daniele De Sando, Erica D’Urso, Niccolò Nie Ielapi, Roberto Lavagnini, Annalisa Leoni, Aria e Luce Masala, David Messina, Francesco Ozzimo, Emiliana Pinna, Federico Peteliko Pugliese, Rodolfo Razzi, Virginia Salucci e Maria Valentini.

Il piano è illustrazioni in cambio di donazioni. Sulla pagina della campagna si possono acquistare splendide stampe, tavole originali (tra cui “Spiderman. The Vulture” di Elena Casagrande), sketch già realizzati (tra cui un Batman che ride di David Messina) e commission da realizzare con soggetto a scelta del committente. Si può anche far ritrarre il proprio cane da Virginia Salucci della “Guida galattica per dogsitter”. C’è di tutto, per tutti i gusti: corgi che ululano alla luna, supereroi Marvel e DC, Baby Yoda, La regina degli scacchi, Star Trek, personaggi onirici e idilliaci.

Un piccolo gesto può fare la differenza tra la vita e la morte, tra la malattia e la guarigione, tra la strada e un posto sicuro vicino al camino. “Chi salva una vita”, anche quella di un cane o di un gatto, “salva il mondo intero” perché, come ci insegnano i supereroi, è imparando la pietà e professando l’empatia che si costruisce un mondo migliore.

Fumetti solidali contro il randagismo (produzionidalbasso.com)