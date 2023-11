Secondo l’ultimo sondaggio Demopolis, il 48% degli italiani boccia l’operato del governo Meloni, promosso solo dal 40% degli intervistati. Il 12% non si esprime.

La Redazione

Il sondaggio, condotto per Otto e Mezzo dall’Istituto Demopolis, non lascia dubbi: il governo Meloni, ad un anno dal suo insediamento, non piace alla netta maggioranza degli italiani. Il 48% degli italiani boccia l’operato del governo, che raggiunge la sufficienza per il 40% degli intervistati. Il 12% non esprime invece una propria opinione. Il quadro appare fortemente polarizzato: il voto è positivo per il 93% di chi vota Fratelli d’Italia, per il 72% degli elettori della Lega e per il 68% dei simpatizzanti di Forza Italia. Lo scenario cambia drasticamente fra chi vota i partiti di opposizione: a promuovere l’esecutivo è solo il 5% degli elettori del PD e il 4% di chi vota il M5S.

La bocciatura aumenta sui singoli temi e, in particolare, su due versanti: solo il 25% promuove il governo sulla sanità, e appena il 20% degli italiani valuta positivamente le scelte effettuate in questi mesi in tema di immigrazione. Il 44% esprime, invece, un voto positivo sulle politiche fiscali e solo sui rapporti con l’Europa il voto favorevole supera il 50%.

La premier va meglio del suo governo: piace al 46%, ma è bocciata dal 45%.

Non va meglio, tuttavia, all’opposizione: il 73% ritiene che l’azione dei partiti di opposizione si sia rivelata fino ad oggi inefficace.

Foto credits © governo.it

PUBBLICITÀ