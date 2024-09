Anche il M5S sosterrà il deputato del Pd. Per Elly Schlein è “un passo significativo”. Andrea Orlando sarà sostenuto anche da Italia Viva e Azione. Nel centrodestra tutte le ipotesi ancora in campo, da Rixi (Lega) a Ilaria Cavo (Noi Moderati).

La Redazione

Giuseppe Conte ha rotto gli indugi e ha ufficializzato: “Il Movimento 5 stelle sostiene convintamente la candidatura di Andrea Orlando per la guida della Regione Liguria“. Dopo aver lanciato l’ipotesi della candidatura del senatore Luca Pirondini, poi ritirata, il leader del M5s si è schierato con l’ex ministro dem: “Abbiamo la necessità di restituire ai cittadini liguri la possibilità di immaginare un futuro migliore, improntato alla trasparenza e all’etica pubblica. Un futuro, soprattutto, dove la politica regionale lavori per tutti i cittadini e non per pochi amici”, ha detto Giuseppe Conte. Elly Schlein si è dichiarata “felice” per le dichiarazioni del Movimento 5 stelle e ha parlato di “un passo avanti significativo“. Orlando dovrebbe essere sostenuto anche da Italia Viva e Azione di Carlo Calenda. Matteo Renzi, in cambio, avrebbe promesso di uscire dalla giunta comunale di Genova, di cui fa parte con la maggioranza di centrodestra.

Le elezioni regionali in Liguria si terranno il 27 e il 28 ottobre prossimi. I liguri torneranno al voto dopo l’inchiesta della procura di Genova che ha coinvolto il presidente della Liguria Giovanni Toti, di centrodestra, che si è dimesso dopo i tre mesi trascorsi agli arresti domiciliari.

Foto credits © dall’account X di Andrea Orlando

Intanto nel centrodestra la scelta di chi candidare pare essere complicata. Toti intende favorire Ilaria Cavo, deputata genovese di Noi Moderati, ma altri candidati accreditati sono il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, molto vicino al sindaco Bucci, e il viceministro Edoardo Rixi (Lega). Anche l’ipotesi di un candidato “civico”, non affiliato cioè ad alcun partito, è abbastanza concreta, ma i dirigenti locali del centrodestra non hanno ancora trovato persone disponibili.