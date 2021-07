Oggi un corteo nei luoghi Rai, poi la camera ardente in Campidoglio e i funerali venerdì. Così Roma saluta «l’unica regina» dello spettacolo, scomparsa lunedì a 78 anni.

L’abbraccio di Roma a Raffaella Carrà durerà tre giorni. Dopo l’omaggio dei tifosi azzurri in piazza del Popolo come allo stadio di Wembley, dove la nazionale italiana si è allenata sulle note di A far l’amore comincia tu , la Capitale si prepara a celebrare la grande artista che lunedì è deceduta a 78 anni, dopo una lunga malattia di cui non si sapeva nulla.

Oggi, mercoledì 7 luglio alle 16.00, un corteo funebre partirà da Via Nemea 21, l’abitazione romana di Raffaella Carrà e farà tappa in alcuni dei luoghi simbolo della sua carriera, dove si fermerà per un minuto di omaggio. La prima tappa sarà all’Auditorium Rai del Foro Italico di Largo de Bosis, da cui per anni ha condotto Carramba!. Seconda tappa in via Teulada 66, di fronte agli storici studi in cui Raffaella Carrà ha debuttato e in cui ha presentato il celeberrimo Pronto, Raffaella?. Poi sarà la volta del Teatro delle Vittorie, sede di tanti programmi Rai come Mille Luci e Fantastico, e della sede Rai di viale Mazzini.

La camera ardente e i funerali

Il corteo si concluderà in Campidoglio, dove la camera ardente resterà aperta dalle 18 a mezzanotte di oggi, poi dalle 8 alle 12 e dalle 18 alla mezzanotte di giovedì e infine venerdì dalle 8 alle 11. L’ingresso alla camera ardente di Raffaella Carrà sarà dalla Cordonata e poi, attraverso Piazza del Campidoglio e la scalinata del Vignola.

I funerali sono stati organizzati venerdì alle 12 nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli al Campidoglio.