Israele verso la guerra totale: l’Idf ha lanciato una vasta operazione in Cisgiordania a Tulkarem, Jenin e Fara e ha attaccato anche un convoglio umanitario delle Nazioni Unite. La condanna dell’Onu: ‘Violato il diritto internazionale’.

Mercoledì 28 agosto, le forze armate di Israele hanno lanciato un attacco in Cisgiordania, colpendo diversi obiettivi nella porzione settentrionale della regione palestinese. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Wafa, sono almeno dieci le persone uccise e undici quelle rimaste ferite. La stessa fonte parla anche di ospedali circondati dai soldati di Tel Aviv e di violenze nelle aree di Tulkarem e di Jenin e nel campo di Fara. L’ala armata di Fatah sta prendendo parte ai combattimenti con il lancio di bombe contro le truppe israeliane.

Il presidente dell’Anp Abu Mazen ha interrotto la visita in Arabia Saudita ed è rientrato a Ramallah.

Il ministro degli Esteri di Israele, Israel Katz, ha affermato che l’operazione si è resa necessaria per “smantellare le infrastrutture terroristiche islamico-iraniane. Dobbiamo affrontare questa minaccia con la stessa determinazione usata a Gaza, anche evacuando residenti palestinesi. Questa è una guerra e noi dobbiamo vincerla”.

L’attacco al convoglio Onu

Il portavoce del segretario generale Onu, Stéphane Dujarric, ha denunciato che un mezzo delle Nazioni Unite, parte di un convoglio umanitario coordinato con le autorità israeliane, è stato colpito ieri dai colpi dello Stato ebraico a Gaza, e che l’incidente non ha provocato vittime.

La condanna dell’Onu è netta: ‘Israele ha violato il diritto internazionale’.

La condanna dell’Ue

Il capo della politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell, ha espresso preoccupazione per i commenti del ministro degli Esteri israeliano Israel Katz sulle operazioni israeliane nella Cisgiordania occupata. “La grande operazione militare israeliana nella Cisgiordania occupata non deve costituire le premesse di un’estensione della guerra da Gaza, compresa la distruzione su larga scala”, ha dichiarato Borrell in un post sui social media. Il parallelo tracciato da Katz, “specialmente sull’evacuazione dei residenti palestinesi, minaccia di alimentare ulteriore instabilità”, ha scritto Borrell.

