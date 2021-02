Nella capitale Yangon, non si ferma la protesta ‘rumorosa’ con pentole e clacson contro i militari, dopo il colpo di stato avvenuto lo scorso lunedì, mentre i social network sono inaccessibili.

Continua senza sosta la protesta contro il colpo di stato in Myanmar, avvenuto lo scorso lunedì dopo che i militari hanno preso il potere destituendo il governo e imprigionando la leader democratica Aung San Suu Kyi. Al suo posto è stato nominato nuovo capo del governo il generale Min Aung Hlaing. Le prime proteste sono avvenute martedì sera a Yangon, dopo che alcuni gruppi di attivisti per la democrazia hanno chiesto alla popolazione di manifestare facendo rumore. In tanti hanno aderito suonando i clacson delle proprie automobili e usando pentole e utensili da cucina come tamburi.

Mercoledì, la grande protesta ha coinvolto i medici di 70 ospedali di 30 città che hanno scioperato per contestare il colpo di stato militare, mentre il Paese fa i conti con la pandemia da coronavirus, che ha ucciso più di 3.100 persone. Il personale sanitario ha scioperato indossando un fiocco rosso (il colore della NLD) e mostrando il saluto a tre dita. Nella notte di venerdì a Yangon, la città più grande del paese, c’è stata la manifestazione più grande dall’inizio della crisi: migliaia di persone sono scese in strada e le proteste continuano anche in queste ore.

Dopo il blocco di Facebook, da venerdì sono inaccessibili anche altri social network come Instagram e Twitter, e secondo il NetBlocks Internet Observatory ci sarebbe un blackout generalizzato di internet. Tra le proteste della comunità internazionale, anche il Papa è intervenuto: “Preghiamo perché si promuovano giustizia sociale e stabilità”. (Foto copertina © AP)

Dear friends from abroad, we may lose internet service again in next few hours. Pls speak louder for us. We’ll continue to protest & do civil disobedience!!



Also thank u everyone for helping us out! We’re beyond grateful!#WhatsHappeningInMyanmar #myanmarmilitarycoup #Coup7Feb pic.twitter.com/hjG3VHgCHg — Yuki 🇲🇲 #SaveMyanmar (@YukiPetra) February 7, 2021

#UPDATE Anche oggi in migliaia alla Sule Pagoda, nel cuore di Yangon, per protestare pacificamente contro il golpe in #Myanmar e per rilascio di Aung San Suu Kyi. Manifestazioni in corso anche in altre zone della più importante città della #Birmania. (Credit: FB Khit Thit Media) pic.twitter.com/dl38ssQt73 — francesco radicioni (@fradicioni) February 7, 2021