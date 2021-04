Dal 7 al 30 aprile nessuna Regione sarà in zona gialla o bianca, ma riaprono le scuole fino alla prima media anche nelle aree rosse. Vietato in tutta Italia il consumo sul posto in bar e ristoranti, restano chiusi cinema e teatri.



Le misure approvate ieri dal governo Draghi per far fronte alla pandemia da coronavirus saranno in vigore dal 7 fino al 30 aprile. Nel weekend di Pasqua, come già annunciato, tutta Italia sarà in zona rossa ma saranno consentite le visite a parenti e amici: una sola visita al giorno, per due adulti al massimo ed eventuali figli minorenni.



Le nuove misure dal 7 aprile

Sono sospese almeno fino al 30 aprile le zone gialle e bianche, cioè quelle con meno restrizioni. L’Italia continua dunque a restare chiusa, mentre molti Paesi (fuori dall’Ue) iniziano a ripartire. Come Israele, primo “Paese post-Covid”, e il Regno Unito, che in questi giorni riapre parchi e piscine (poi toccherà ai pub), grazie alla massiccia campagna vaccinale che ha fatto crollare il numero di ricoveri e decessi a fronte di oltre 30 milioni di britannici vaccinati. Gli italiani pagano così i ritardi della campagna vaccinale che procede ancora molto a rilento, con solo il 5% della popolazione immunizzata e il numero dei morti ancora molto alto (quasi 500 anche ieri).

Il nuovo decreto conferma per le Regioni il sistema dei colori, ma prevede la graduale riapertura delle scuole anche nelle zone rosse – al momento sono 12 – dove tornano in classe gli studenti fino alla prima media. Il decreto introduce inoltre l’obbligatorietà del vaccino per il personale sanitario.



La sospensione delle zone gialle e bianche significa che è vietato il consumo sul posto in bar e ristoranti (resta consentito l’asporto), mentre rimangono chiusi cinema, teatri, palestre e musei. Restano aperte invece le chiese: una misura che ha suscitato molte polemiche in questi giorni per le immagini, divenute virali in rete, di celebrazioni religiose piene di fedeli, soprattutto anziani.



Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5, così come il divieto di spostamenti tra Regioni, a meno che non si abbia una seconda casa. La mobilità è consentita solo per motivi di lavoro, salute e necessità. Sarà sempre possibile rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.



Dopo Pasqua, valutando l’andamento dell’epidemia e del piano vaccinale, il governo valuterà la riapertura di quelle attività che possono ripartire in sicurezza, senza aspettare la scadenza del decreto a fine di aprile.

La protesta dei sindaci

Le nuove restrizioni non piacciono ai sindaci. Queste le parole di Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci: “Scopriamo che non ci sono più zone bianche e gialle e che molte attività economiche resteranno chiuse per ancora un mese senza alcuna certezza sui tempi di erogazione dei ristori per le chiusure precedenti. E per la prima volta i sindaci e i presidenti di Provincia non sono stati consultati né informati sulle misure contenute nel testo”.