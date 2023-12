Aspettando l’alba del 2024, Fuck Normality presenta Happy Ending al Live 75, a Monteroni di Lecce. In consolle saliranno Egeeno, Jolly Mare, Underspreche e Robert Crash.

La Redazione

Il Ritmo e le energie della danza collettiva per un intenso flusso di suoni e visioni, aspettando l’alba del 2024. Fuck Normality festeggia la lunga notte del Capodanno in Salento, al Live 75 nella sala dello storico ex cinema di Monteroni di Lecce, proprio accanto allo storico Palazzo Baronale. Dalle 23 in poi, protagonisti di Fuck Normality Happy Ending saranno Egeeno, Jolly Mare, Underspreche e Robert Crash.

Underspreche

La line up

Egeeno, performer, cantante, producer eclettico e vulcanico. Voce del collettivo Tropicantesimo, tra le più istrioniche e interessanti del panorama italiano. Dj della scuderia pescheria, Iconicə rappresentante della scena underground di Roma est. Ripetitività, mantra, pancia, groove inaspettato, sensuale, robotico, futuristico, morbidə- spigolosə.

Egeeno

Jolly Mare è il progetto discografico di Fabrizio Martina, produttore, polistrumentista ed appassionato ricercatore sonoro. La sua musica è un viaggio tra ritmi del mondo, disco italiana e sperimentazioni elettroniche, in un equilibrio difficile da descrivere a parole eppure centrato perfettamente nelle produzioni e nei set. Tre album all’attivo ed altrettante uscite, collaborazioni e remix su etichette di culto come International Feel Recordings di Ibiza, la sperimentale Orbeatize e la statunitense Bastard Jazz, con cui ha pubblicato il suo album di esordio premiato dalla European Independent Music Company come uno dei 25 migliori dell’anno. I suoi brani suonano su Worldwide FM, NTS, BBC Radio ed ha condiviso il palco con artisti del calibro di Moodymann, Theo Parrish, Daniele Baldelli, Awesome Tapes, Soul Clap, Kerry Chandler, Masters at Work.

Jolly Mare

Robert Crash. Dalla Disco all’acid, fino al funk, il suo sound sfaccettato è in grado di coinvolgere diverse tipologie di pubblico, nelle più svariate situazioni. I brani di Crash sono stati suonati da alcuni tra i migliori artisti internazionali, come Marcel Dettmann, Theo Parrish e Legowelt. La sua carriera da producer inizia nel 2007 insieme a Marcello Napoletano, con cui crea il progetto I.F.M. Nel 2013, con il moniker Robert Crash, riafferma il suo grande talento, stampa e distribuisce autonomamente e in maniera indipendente 200 copie limitate, riuscendo a entrare nella classifica di Rush Hour e rimanendoci al primo posto per mesi. Nel 2014 nasce la collaborazione con lo stimatissimo Ron Morelli (L.I.E.S Records), la nuova label capitanata da Morelli “Dog In The Night” vedrà infatti l’uscita di “Under Party”, insieme ad altre tre successive. Nel 2015 tira fuori “Ultimate Traxxx” per la Label “Crème Organization” di DJ TLR. Negli stessi anni crea la sua mitica etichetta “Fottute Registrazioni” facendo quattro uscite, due delle quali insieme a Marcello Napoletano. Robert Crash si è esibito in alcuni tra i più prestigiosi e rinomati club europei. Ricordiamo tra gli altri: Studio 80 di Amsterdam, Panorama Bar di Berlino, LÄRM di Budapest, Macao di Barcellona, Bunker di Torino, Prater di Vienna, Harmonized di Porto Sant’Elpidio. Dopo una lunga assenza dalla produzione, lancia il nuovo singolo ‘You El’ sulla sua label ‘Fottute Registrazioni’, in collaborazione con Specter, grande produttore di Chicago, noto sulla label di Theo Parrish.

Robert Crash

Underspreche è il duo italiano formato da Marika Della Torre e Simone Campanile. Producono musica con influenze dal mondo e un tocco più duro dedicato al dancefloor. Nel 2016 il loro album d’esordio su Optimo trax, Invito Alla Danza, e da lì proseguono con uscite su label rinomate come Innervisions,Maeve, Endless Flight, Moblack e tante altre. Il prossimo anno sarà la volta di Nervous. La loro musica è presente in rinomati set e programmi radio di Ame, BBC Radio, Bonobo,Dixon, Jimi Jules, Jamiexx, NTS Radio, Adriatique,Mind Against, Tale Of Us, Pete Tong, Solomun, John Digweed.

Live 75

Piazza Falconieri 21

Monteroni di Lecce

Ingresso: Apertura porte: 23.00

Botteghino: 15€

Prevendite – clicca qui