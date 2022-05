I colori intensi e il fascino della natura. I parchi, i safari e le spiagge da sogno. Cosa visitare e come ottenere il ‘visto Kenya’: la nostra Guida di viaggio per una vacanza in uno dei Paesi più spettacolari dell’Africa Orientale.

L’Africa è una terra meravigliosa, una terra che conquista ogni viaggiatore. È il luogo dei grandi spazi immensi, delle pianure verdi e dei paesaggi aspri, come le immense foreste impenetrabili. L’Africa è la terra degli esploratori e degli animali selvaggi. Un safari in Kenya significa vivere emozioni uniche al mondo. Ma il Paese ha molto di più da offrire. Dai parchi infiniti alle spiagge incontaminate, tra itinerari e percorsi attraverso i quali esplorare il Kenya rurale, le strette stradine sperdute di Watamu o i grandi e piccoli centri di Nairobi, Mombasa, Kisimu, Malindi.

Cosa vedere in Kenya

Il Kenya è uno degli stati africani più visitati e apprezzati dal punto di vista turistico, grazie alle sue meraviglie naturali e alla incredibile varietà paesaggistica. Paradiso dell’ecoturismo, è una meta amatissima dagli sportivi e da chi vuole rilassarsi. Situato in Africa orientale, vicino a Tanzania, Uganda e Somalia, il Kenya è il Paese degli animali selvatici che popolano la savana: gazzelle, elefanti, giraffe, leoni e leopardi dominano incontrastati il loro habitat naturale. Cosa vedere in Kenya? Da nord a sud, c’è davvero tanto da scoprire e amare.



Il Masai Mara è forse una delle più famose riserve naturali del Paese, situata nella parte sud-occidentale. Qui, tra aprile e maggio, si verifica il fenomeno della Grande migrazione di gnu e zebre, da sempre considerato uno spettacolo di straordinaria bellezza. Icona per eccellenza del Masai Mara è sicuramente il leone, che qui vive in grandi branchi.

La capitale Nairobi è tra le 10 città più popolate del continente africano. Nel Central Business District hanno sede le principali attività amministrative e commerciali, mentre ad Upper Hill e Westlands, sono concentrati alcuni tra i più alti grattacieli della città. Poco distante, però, emerge la drammatica povertà delle tante baraccopoli in cui vivono molti abitanti kenioti.

A pochi chilometri dalla capitale, si trova il Parco nazionale di Nairobi, dove è possibile ammirare esemplari dei cosiddetti Big Five: il leone, il leopardo, il rinoceronte nero e il bufalo (l’elefante, purtroppo, non è presente). Al suo interno, include due principali tipi di habitat: la foresta fluviale, nei pressi del fiume, e la savana.

A meno di 5km fuori dal centro di Nairobi, il Giraffe Centre è un vero e proprio santuario naturale delle giraffe, dedicato alla salvaguardia della specie.

A Malindi, popolare destinazione turistica a 120 km a nord-est della città di Mombasa, sono da vedere le rovine storiche e i parchi nazionali.

Il Kenya non è solo savana e parchi naturali, ma anche spiagge paradisiache e mare da sogno. Nella contea di Kwale, Diani Beach è uno dei più importanti centri turistico-balneari del paese, a 25km da Mombasa, frequentata soprattutto per le spiagge bianche che racchiudono il meglio della costa keniota bagnata dall’Oceano Indiano.

A Mombasa, seconda città più grande del Kenya, il Fort Jesus è un fortino di epoca rinascimentale costruito dai portoghesi 400 anni fa. Nella città vecchia, il famoso mercato ortofrutticolo, la Biasahara Street, è attivo dal periodo coloniale e tra le strade e le architetture islamiche sembra che il tempo si sia fermato.

Incantevoli sono poi le Cascate Lugard e Sheldrick, ma anche il Watamu Marine National Park e il parco di Amboseli situato nella Rift Valley, al confine con la Tanzania, patria del rarissimo rinoceronte nero.

Come ottenere il visto per il Kenya

Per andare in Kenya è necessario un visto, che si può ottenere per motivi di affari o per turismo e consente l’ingresso nel Paese, con la possibilità di soggiornarvi per un massimo di 90 giorni. Richiedere il visto Kenya online è semplice: la richiesta si può fare direttamente on line e il costo è di 74,95 € a persona e viene inviato per e-mail dopo il rilascio. Si può richiedere 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, fino a 7 giorni prima della partenza.

L’iter è molto veloce: basta compilare il modulo di richiesta, effettuare il pagamento, caricare una fototessera e una scansione del passaporto e fornire i dati di viaggio richiesti.



Visto Kenya elettronico

Il visto Kenya elettronico è la nuova variante digitale del visto turistico e d’affari per il Kenya. Non è assolutamente necessario recarsi al consolato perché si richiede online. Il visto evisa per il Kenya è destinato a tutti i viaggiatori che:

• intendono rimanere in Kenya per meno di 90 giorni consecutivi;

• viaggiano per turismo o affari;

• sono titolari di un passaporto di uno dei Paesi idonei allʼeVisa, fra cui anche lʼItalia;

• hanno più di 15 anni.

Informazioni utili

Vaccini e Sanità. Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per visitare il Kenya, ma tra le vaccinazioni consigliate da fare prima di partire ci sono la profilassi antimalarica, Antiepatite A e B, Antifica e il Vaccino inattivato (IPV) contro la poliomelite. In Kenya l’assistenza sanitaria è a pagamento e i costi sono molto alti, pertanto è consigliato stipulare una polizza assicurativa prima di partire.

Quando partire. Il periodo migliore per organizzare un viaggio e per fare un safari in Kenya è quello che va da Giugno a Settembre. Da Ottobre a Marzo soffiano i venti caldi e secchi dall’Arabia e ci sono le due stagioni delle piogge.

Come muoversi. Per arrivare da Milano o da Roma, le compagnie Air Italy, Ethiopians e Alitalia offrono voli diretti di circa 7/8 ore verso Mombasa e Nairobi, solitamente da 500 euro in su. La compagnia nazionale Kenya Airways collega le città del Paese. La soluzione migliore per viaggiare in sicurezza sono i tour organizzati.

Sicurezza. Il Kenya è un Paese abbastanza sicuro, ma è sempre consigliabile muoversi con guide specializzate locali. Sul sito della Farnesina, Viaggiare Sicuri si possono reperire tutte le informazioni sulla sicurezza del viaggio e le altre notizie che è importante conoscere per il proprio viaggio in Kenya.