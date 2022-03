L’isola di Visovac, con il Monastero francescano di Nostra Signora della Misericordia e la sua chiesa, è nel mezzo del fiume Krka in Dalmazia. Un luogo mistico e suggestivo, da esplorare a piedi in poche ore.



Famosa per le sue incantevoli spiagge, la Croazia è una destinazione da sogno anche per le sue numerose attrazioni storiche e culturali, i paesaggi mozzafiato, le isole e le cittadine pittoresche che conquistano ogni viaggiatore. La Croazia ha una lunghissima costa e più di mille isole, perfette per vivere una vacanza sostenibile, tra spiagge meravigliose e villaggi da scoprire. Ci sono isolette selvagge e incontaminate, altre suggestive e ricche di storia.

Tra le più piccole e sorprendenti, l’isola di Visovac è uno dei siti naturali e culturali più importanti della Croazia. Qui si trovano il Monastero Francescano di Nostra Signora della Misericordia, che fu costruito sull’isola nel 1445, e la Chiesa di Nostra Signora di Visovac.



Visovac è stata regalata dai monaci agostiniani, che hanno stabilito il piccolo monastero e la chiesa dedicata all’apostolo Paolo nel 14 ° secolo. Il monastero agostiniano venne ampliato e adattato dai francescani bosniaci in cui si rifugiarono per sfuggire ai Turchi. Oggi, il suggestivo monastero fa parte della provincia francescana del Santissimo Redentore con sede a Spalato. Al suo interno è custodita un’ampia collezione di manoscritti e di libri antichi, tra cui alcune Favole illustrate di Esopo (1487) stampate da Lastovo Dobrić Dobricevic, e dipinti italiani dei secoli XVI e XVII.

Tutti gli edifici dell’isola si fondono meravigliosamente con il paesaggio del Lago Visovac, in una combinazione unica e affascinante, perfetta per chi vuole rigenerare il corpo e la mente.

La cascata di Roški è chiamata la cascata spaziosa: è alta 22,5 m e comprende una cascata principale, innumerevoli ramificazioni, varie cascatelle minori – comunemente conosciute come Collane – e delle isole di tufo. La cascata principale sorge in fondo alla barriera dove il Fiume Krka si getta nel Lago di Visovac da un’altezza di ben quindici metri. Tutta l’isola fa parte del parco nazionale della Cherca (Krka), sulla costa Dalmata, ed è visitabile a piedi in pochissime ore.



Come arrivare a Visovac

L’isola è raggiungibile solo in barca da Skardin (la traversata dura 2 ore), oppure da Stinice/Remetić (10 minuti). Una visita guidata dell’isola dura circa 30 minuti.