Il coreografo, nome di punta della danza contemporanea, porta l’intera ‘Orestea – Trilogia della vendetta’ di Eschilo al Teatro India, dal 10 al 13 novembre.

Sviluppato nel corso degli ultimi anni, il progetto Orestea – Trilogia della vendetta è una rilettura coreografica della tragedia eschilea, in chiave contemporanea. Enzo Cosimi, nome di punta della nuova danza italiana, lo presenta al Romaeuropa Festival, al Teatro India dal 10 al 13 novembre.

Glitter in My Tears – Agamennone è il primo capitolo. Porta in scena i tre personaggi principali della prima tragedia di Eschilo: Agamennone, Clitemnestra ed Egisto. La pièce procede per racconti astratti e visioni esistenziali che prefigurano il declino dell’eroe in relazione al mondo contemporaneo.

Il secondo capitolo è Coefore Rock&Roll: in uno scenario di giocattoli rotti e coperte colorate che richiama l’universo artistico di Mike Kelley, lo spettacolo è un concerto performance che riprende il legame inscindibile di musica e danza dell’antica civiltà greca.

Il terzo e ultimo capitolo, liberamente ispirato alla tragedia Le Eumenidi, si intitola Le lacrime dell’Eroe, presentato in prima nazionale al Romaeuropa Festival. La pièce elabora una riflessione sul ruolo della democrazia oggi e sulla post-verità creata dagli algoritmi e dai bot nella creazione dell’immagine nel presente. Protagonista è l’intelligenza artificiale di Marcello Cualbu, artista che esplora il rapporto tra le nuove tecnologie e l’arte.

Il Programma

▲ PRELUDIO A ORESTEA – TRILOGIA DELLA VENDETTA

Stefano Tomassini dialoga con Maria Paola Zedda autrice di “Enzo Cosimi. Una conversazione quasi angelica”

• Gio 10 h19

▲ GLITTTER IN MY TEARS – AGAMENNONE

• Gio 10 h20:30

• Sab 12 h19

• Dom 13 h17

▲ LE LACRIME DELL’EROE

Installazione performativa sulle Eumenidi

• Gio 10 h22

• Ven 11 h22

• Sab 12 h22

• Dom 13 h20

▲ COEFORE ROCK&ROLL

• Ven 11 h20.30

• Sab 12 h20.30

• Dom 13 h18.30

Programma e biglietti su romaeuropa.net

Infoline: (+39) 06 4555305